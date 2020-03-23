Діти і COVID-19

Як повідомляє Центр контролю і профілактики захворювання США (CDC), діти не мають вищого ризику захворіти на COVID-19, ніж дорослі. Деякі діти та немовлята хворіли на новий коронавірус, але саме доросле населення становить переважну більшість випадків. Ще не відомо, чи можуть діти із важкими хронічними, чи, до прикладу, серцево-судинними захворюваннями, мати тяжчий перебіг нової коронавірусної інфекції.

Як можна захистити свою дитину від інфікування COVID-19?

Ви можете заохотити своїх дітей допомогти зупинити поширення нової коронавірусної інфекції. Розкажіть їм про правила, дотримуючись яких, можна залишитися здоровим: 🔶регулярно мити руки теплою водою з милом протягом 20-40 секунд. Якщо немає такої можливості, руки слід обробити дезінфектором із вмістом спирту не менше 60%; 🔶 уникати контакту із людьми, які кашляють і чхають; 🔶щодня дезінфікувати поверхні до яких часто торкаються у побутових приміщеннях: столи, крісла з твердими спинками, дверні ручки, вимикачі, пульти, ручки, столи, туалети, мийки тощо. 🔶прати дитячі речі і плюшеві іграшки (які підлягають пранню) згідно з інструкціями виробника. Якщо можливо, прати речі варто при найвищих температурних режимах та ретельно їх сушити. Чи мають діти та дорослі різні симптоми COVID-19? Ні. Симптоми COVID-19 схожі у дітей та дорослих. Однак у дітей з підтвердженим COVID-19 зазвичай спостерігаються легкі симптоми. Повідомляється, що симптоми у дітей схожі на застуду: лихоманка, нежить та кашель. Повідомлялося також про блювання та діарею. 😷Чи повинні діти носити маски? Якщо дитина здорова, у неї немає необхідності носити маску. Тільки ті, хто мають симптоми хвороби, або які надають допомогу хворим, повинні носити маски. Більше читайте тут: https://www.cdc.gov/coronav…/2019-ncov/prepare/children.html Центр громадського здоров’я України