Лікар Мирослав Цепенда про коронавірусну інфекцію та шляхи запобігання цьому захворюванню

Днями журналісти Чортків.City мали приємність поспілкуватися із завідувачем поліклінічного відділення Чортківської центральної клінічної лікарні Мирославом Цепендою. Мета розмови не проста – у світі лютує смертельна недуга – коронавірусна інфекція COVID-19. На порядку денному розмови було лишень одне запитання, що хвилює багатьох чортків’ян: як уберегтися від цього лиха самому та не наражати на небезпеку інших.

– Пане Мирославе, чи готовий зараз лікувальний заклад, зокрема поліклініка, впоратися з великою кількістю хворих, які, не дай Боже, занедужають коронавірусною інфекцією?

– Так, у лікарні опрацьовано весь алгоритм дій на випадок поширення цього захворювання. Тобто кожний лікар, який працює у санпропускнику, поліклініці чи будь-якому лікувальному закладі, вже знає свої функції. В інфекційному відділенні вже підготовлені спеціальні бокси, куди поміщатимуть хворих для ізоляції та подальшого лікування. Опрацьовано також дії наших медиків у випадку масового захворювання коронавірусною інфекцією. Щоправда є нестача апаратів штучної вентиляції легень, проте, гадаю, незабаром вони у нас таки будуть у достатній кількості.

– Лікарі, як мовиться, готові до бою з COVID-19?

– Готові. Але хочу наголосити на окремі нюанси, що є надзвичайно важливими. Сьогодні не головне те, як спрацює медицина, а як спрацює карантин. Якщо, до прикладу, до лікарні потрапить одна людина із симптомами коронавірусної інфекції, то медицина з цим цілком справиться. Із десятьма хворими, і навіть із сотнею. Але якщо хворих буде кілька тисяч, то вона, на жаль, буде безсилою що-не будь вдіяти. Тому, вже вкотре повторюю, наше здоров’я залежить від кожного з нас. Якщо ми дотримуватимемося усіх правил гігієни, якщо ми не перебуватимемо у великих скупченнях людей, не будемо користуватися громадським автотранспортом, не відвідуватимемо ринки та інші велелюдні місця, то ми просто не дамо коронавірусній інфекції розширитися.

– Гаразд. Але як бути, коли потрібно прийти до поліклініки? Тут також постійне велелюддя?

– Поліклініку ніхто, звісно, зачиняти не буде. У випадку погіршення стану здоров’я треба звертатися до лікувальних закладів, найперше – до сімейних лікарів.

Однак у поліклініках діятимуть обмежувальні заходи на період нестійкої епідеміологічної ситуації, пов’язаної з вищезазначеною інфекцією.

Зокрема буде призупинено:

проведення попередніх і планових чергових профілактичних медичних оглядів;

лабораторні та функціональні обстеження проводитимуть виключно за гострої клінічної необхідності;

рутинні обстеження;

видача різних форм документації, крім тих, що мають нагальне значення.

не працюватиме у поліклініці денний стаціонар;

планові оперативні втручання, проведення фізіотерапевтичних процедур і лікувальної фізкультури.

Ми розуміємо, що це є певні незручності для наших громадян, але маємо чимось пожертвувати заради безпеки сотень і тисяч жителів Чортківщини. Карантин введено в районі та місті зокрема. Будемо більше перебувати вдома. Погодьтеся, що набагато краще побути здоровим вдома, аніж хворим.

– Що можете порекомендувати нашим читачам та й загалом усім людям?

– Суворо дотримуватися правил карантину. Без крайньої необхідності не виходити на вулицю. Не варто відвідувати заклади громадського харчування, ресторани, бари тощо. Дякувати Богу, місцева влада чітко спрацювала на випередження поширення інфекції, оскільки на наших теренах залишилися відчиненими лише продуктові крамниці, аптеки й автозаправні станції. Гадаю, буде корисним звернутися до священнослужителів з проханням організувати на своїх парафіях, так би мовити, дистанційні молитви. До храмів здебільшого приходять люди старшого віку, які, як відомо, перебувають у першій групі ризику інфікуватися коронавірусом.

Як лікар, закликаю всіх усвідомити реальну небезпеку. Не потрібно панікувати. Вірус COVID-19 не передається через повітря. Ви можете його «підхопити» лише від близького контакту з хворою людиною. Частіше мийте руки, намагайтеся якомога менше спілкуватися з тими, у кого спостерігається кашель чи гострі респіраторні захворювання. Також імовірне масове повернення додому заробітчан з країн, де коронавірусна інфекція вже забрала життя доволі багатьох людей. Вони, перебуваючи у тому середовищі, можуть й не запідозрювати інфікування, позаяк інкубаційний період триває 14 днів. Не варто цілуватися та обійматися при зустрічах. Делікатно пояснюйте, що це ви робите з міркувань безпеки.

У Чорткові та районі хворих коронавірусом, слава Всевишньому, ще не виявлено. Але не варто заспокоюватися. Будьмо максимально обережні. А береженого Бог береже.