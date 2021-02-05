Діти з постковідним синдромом можуть пройти реабілітацію у Тернопільській міській дитячій комунальній лікарні

Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня започатковує реабілітацію для дітей, які перехворіли коронавірусом.

Якщо батьки помітили зміни у поведінці дитини: роздратування, поганий сон, відсутність апетиту, депресивні стани, різні зміни когнітивних функцій, необхідно звернутися до сімейного лікаря (педіатра) або у Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги, що діє на базі міської дитячої комунальної лікарні.

Мультидисциплінарна команда фахівців у Центрі проведе огляд дитини, проконсультує і, залежно від стану дитини, запропонує:

дихальну гімнастику;

лікувальну фізкультуру;

спелеотерапію;

електростимуляцію;

магнітотерапію.

У реабілітаційному центрі з дітками будь-якого віку працюють невролог, ортопед, логопед, дефектолог, психолог, психотерапевт, є також кабінет фізіотерапії. Тут фахівці допомагають не лише фізичному, а й психологічному станам дитини.

Звертайтеся за адресами: вул. Федьковича, 16 та вул. Клінічна, 1а.

Контактний номер телефону: 067 3610225, 095 5011569.