Дівчинку, яку викрав мешканець Тернопільщини, розшукали на Хмельниччині

Дитина неушкоджена, зараз її обстежують медики. До розшуку викраденої дівчинки були задіяні поліцейські Львівської, Хмельницької та Тернопільської областей – правоохоронці Львівщини вдячні колегам за співпрацю та допомогу.

23 жовтня у поліцію надійшло повідомлення від 34-річної жительки Львова про зникнення її дев’ятимісячної доньки. Як попередньо встановили правоохоронці, дитина була викрадена, а до скоєння злочину може бути причетний колишній співмешканець матері дівчинки – 31-річний житель Тернопільської області.

До розшуку дитини були задіяні оперативники кримінальної поліції, співробітники ювенальної превенції та інших- підрозділів поліції Львівщини, а також правоохоронці Хмельницької та Тернопільської областей. Був проведений комплекс заходів – поліцейські виявляли коло спілкування зловмисника, вивчали записи камер відеоспостереження, проводили опитування усіх, хто міг допомогти у розшуках дитини.

За фактом слідчі Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального колексу України. Санкція статті перпедбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

25 жовтня зранку поліцейський офіцер Смотрицької громади Дмитро Ільїн встановив місце перебування розшукуваних дитини та чоловіка, причетного до її викрадення – у селі Смотрич Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. На місце подіїї негайно прибули поліцейські Львівщини та інші, задіяні до розшуку. Зловмисник затриманий, дівчинка неушкоджена, зараз її обстежують медики, вирішується питання про поміщення дитини у спеціалізований медичний заклад.

Також невдовзі суд обере запобіжний захід чоловіку, причетному до викрадення дитини, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину.