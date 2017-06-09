Як екс-депутат тернопільської міської ради Олег Шумило на добро злом віддячує
Нарешті з’явився перший виборець депутата тернопільської міської ради Івана Сороколіта, котрий не лише бажає відкликати його та Романа Навроцького й Ігоря Турського з депутатів, але і займається агітацією інших.
Це мешканець гуртожитку вул.Збаразька, 37, депутат попереднього скликання Тернопільської міської ради та екс-працівник міліції – Олег Шумило.
- Не пригадую чи чимсь Олегу “завинив”, окрім як допоміг йому одержати ще одну кімнату в гуртожитку і проштовхнути, здавалось би нереальну, приватизацію “міліцейських” гуртожитків.
Олеже, дуже прошу тебе зібрати збори мешканців свого будинку і розказати про всі мої “зради”. Люди мають знати всю правду. Зеконом свій час і не обдзвонюй людей з проханнями поставити підписи “бо ще кілька не вистачає”, – так відреагував Іван Сороколіт на дії людини, якій неодноразово допомагав.
Нагадаємо, міський голова Тернополя пробує всіма силами заставити скласти мандати екс-свободівців, які стали на захист Тернополя від свавілля оного.
One thought on “Як екс-депутат тернопільської міської ради Олег Шумило на добро злом віддячує”
Та то путо Шумило навіть читати не вміє. І який з нього депутат. Сказали йому роздавати газети по Тернополі тай роздавав людям. Одним словом путо.