Як екс-депутат тернопільської міської ради Олег Шумило на добро злом віддячує

Нарешті з’явився перший виборець депутата тернопільської міської ради Івана Сороколіта, котрий не лише бажає відкликати його та Романа Навроцького й Ігоря Турського з депутатів, але і займається агітацією інших.

Це мешканець гуртожитку вул.Збаразька, 37, депутат попереднього скликання Тернопільської міської ради та екс-працівник міліції – Олег Шумило.

Не пригадую чи чимсь Олегу “завинив”, окрім як допоміг йому одержати ще одну кімнату в гуртожитку і проштовхнути, здавалось би нереальну, приватизацію “міліцейських” гуртожитків.

Олеже, дуже прошу тебе зібрати збори мешканців свого будинку і розказати про всі мої “зради”. Люди мають знати всю правду. Зеконом свій час і не обдзвонюй людей з проханнями поставити підписи “бо ще кілька не вистачає”, – так відреагував Іван Сороколіт на дії людини, якій неодноразово допомагав.

Нагадаємо, міський голова Тернополя пробує всіма силами заставити скласти мандати екс-свободівців, які стали на захист Тернополя від свавілля оного.