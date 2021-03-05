На Тернопільщині використовують залишки вакцини для щеплення людей, які не входять до першої хвилі вакцинації

Про бажання вакцинуватись проти COVID-19 особам потрібно повідомити свого сімейного лікаря чи записатись до списку очікування Про це повідомила очільниця Управління охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко під час сьогоднішньої наради з головними лікарями медичних закладів області. – Аби не допустити розливу вакцин, мобільні бригади з імунізації можуть провакцинувати охочих щепитись на першому етапі вакцинальної кампанії в області, які є у списку очікування. Тим паче, МОЗ дозволило використовувати залишки вакцини для щеплення людей, які не входять до першої хвилі вакцинації, – зазначила вона.

Це регламентовано наказом № 369 від 1 березня 2021 року про внесення змін до Дорожньої карти з впровадження вакцинації проти COVID-19, які дозволяють з початку кампанії використовувати можливі залишки вакцин для щеплення громадських діячів з метою популяризації імунізації від коронавірусної хвороби.

Таке рішення прийняте у зв’язку з тим, що вакцина Covishield/AstraZeneca поставляється в Україну у багатодозних флаконах. Кожен флакон даної вакцини проти COVID-19 містить 10 доз препарату. Повторне заморожування вже відкритого флакона або використання його після 6 годин з моменту відкриття заборонене. Цю вакцину можна зберігати за температури від +2 до +8°С упродовж шести місяців.

І її потрібно утилізувати, якщо впродовж шести годин після відкриття не буде використано. Про це також йдеться і в повідомленні ВООЗ ( https://extranet.who.int/…/covid-19-vaccine-chadox1-s…

«Мобільні бригади взаємодіють з сімейними лікарями. Якщо згідно маршруту та графіку вакцинації виявиться, що:

• зафіксовано відмову від вакцинації серед тих людей, які попередньо давали згоду на щеплення;

• виявлено протипоказання до вакцинації у тих, які прийшли на вакцинальну сесію;

• кількість людей, що вакцинуються в день роботи мобільної бригади, недостатня для повного використання (10 доз з одного флакона) всіх відкритих флаконів з вакциною,

то вони можуть особам, які хочуть щепитись від коронавірусу, провести вакцинацію з метою зниження ризиків недовикористання вакцини з вже відкритих флаконів.

Охочі вакцинуватись, мають записатись до списку очікування через мобільний застосунок «Дія»,через портал Дія https://diia.gov.ua за допомогою КЕП чи BankID, через національний контакт-центр МОЗ (номер 0 800 60 20 19). Або ж звернутись до свого сімейного лікаря чи у реєстратуру медзакладу та повідомити про бажання вакцинуватись проти COVID-19.