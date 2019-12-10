Для греко-католиків Тернопільщини висвятили нового священника

У день празника Введення у храм Пресвятої Богородиці архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк здійснив пастирський візит на парафію УГКЦ Воздвиження Чесного Хреста Господнього с. Саранчуки Бережанського деканату.

Під час Божественної Літургії архиєрей уділив священичі свячення випускникові Тернопільської духовної семінарії диякону Василю Колосівському.

На Богослужінні владиці співслужили декан Бережанський о. Володимир Люшняк, місцевий священик о. Петро Сташків.

прес-служба архиєпархії