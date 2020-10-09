15:31 | 9.10.2020
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Новини Тернополя 

Від сьогодні розклад руху двох автобусних маршрутів змінено

Irena 0 Views Прокоментуй!

Як повідомляє КТ «Тернопільелектротранс», з 9 жовтня змінено розклад руху автобусних маршрутів  №9 та № 21.

Зокрема, рух автобуса № 9 «Новий Світ  – вул. Миру  – Автовокзал» буде здійснюватися в звичайному режимі, з виконанням рейсів на маршруті №32. А рух автобусного маршруту №21 «вул. Лесі Українки  – ТРЦ «Подоляни»» буде здійснюватися в звичайному режимі у будні та у вихідні дні. Деталі у таблицях нижче.

Звертаємося до тернополян з проханням врахувати введені зміни та планувати поїздки завчасно.

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