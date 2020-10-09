Від сьогодні розклад руху двох автобусних маршрутів змінено

Як повідомляє КТ «Тернопільелектротранс», з 9 жовтня змінено розклад руху автобусних маршрутів №9 та № 21.

Зокрема, рух автобуса № 9 «Новий Світ – вул. Миру – Автовокзал» буде здійснюватися в звичайному режимі, з виконанням рейсів на маршруті №32. А рух автобусного маршруту №21 «вул. Лесі Українки – ТРЦ «Подоляни»» буде здійснюватися в звичайному режимі у будні та у вихідні дні. Деталі у таблицях нижче.

Звертаємося до тернополян з проханням врахувати введені зміни та планувати поїздки завчасно.