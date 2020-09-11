Чи є в Україні еліта: спостереження Петра Ландяка

Коли я скажу, що в Україні зараз немає еліти, яка по-справжньому веде народ і служить йому – на мене, напевне, багато хто образиться.

Часто Еліту поділяють за професійними ознаками. Наприклад, спортивна Еліта. Підкреслю, в Україні є її представники, які досягнули великих особистих успіхів і вони при цьому впливають на інших, показуючи приклад сходження до вершин і часто ділячись тим, як технологічно і поетапно треба йти до спортивних висот.

У нас є представники культури, які також мають свої успіхи і вони є прикладом для інших.

У нас є унікальні лікарі, педагоги, програмісти та люди інших професій, які досягли чималих особистих успіхів та отримали при цьому заслужене визнання. Вони показують приклад іншим, стають своєрідними подразниками і стимуляторами для наслідування і руху вперед.

Всіх цих людей я відношу до СПРАВЖНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ.

Проте, часто ми чуємо – «владна еліта»… Нам нав’язують думку, що достатньо стати депутатом чи міністром,чи якимось високопосадовцем і ти вже є представником владної еліти… Чи так? Ні, я з цим не погоджуюсь!!!

Для мене ЕЛІТА – це поєднання особистого успіху, тобто якогось кінцевого високого особистого результату, який визнає загал людей. І також має бути обов’язкова друга складова – це позитивний вплив на інших. Тобто, має бути ДІЯ особи, яка отримала особистий успіх!

Чи є в нас такі політики або державні чи громадські діячі…???

Відповім так – є такі люди за своїм ПОТЕНЦІАЛОМ! Але чи вони діють? Навіть не ставлю питання – чи вони ПОЗИТИВНО впливають на перебіг подій в країні, а запитую – чи ці люди прагнуть вплинути якимись своїми діями на ситуацію в країні? Чи вони готові на певну жертовність заради спільної справи??? Бо без неї неможливо, в наших українських умовах, отримати успіх в громадській чи політичній роботі, яка спрямована для користі людей.

Я не закликаю до радикальних дій чи навіть різких слів. Нехай вони будуть інтелігентними, але правильними, чіткими і потрібними, адже влада і центральна, і місцева ДУЖЕ ЧАСТО ведуть не туди, куди потрібно народу!!!

У нас, на жаль, не видно осіб рівня Блаженнішого Любомира Гузара, який, хоча достатньо в делікатній формі, але показував потрібний напрямок руху суспільству, який можна було співставити з тим, КУДИ НАС насправді ВЕДЕ ЧИ ЗАВОДИТЬ ВЛАДА? На жаль, не видно зараз людей такого рівня і такого спрямування…

Тих, хто претендує і має можливості для формування української Еліти, запрошую від слів переходити до дій!

Звичайно, дуже добре, що Є CЛОВО – бо воно було Першим, але за ним мають бути конкретні справи, або для початку бодай намагання ці справи розпочати.

Відчуваю, що навіть соціальні мережі скорочують шлях від слів до певних реальних кроків…

Ми змінюємось. Потреба і готовність до дій визріває. І дії мають бути інтелігентними, мудрими, але при цьому твердими та послідовними!

Нам не треба потрясінь! Потрібна спільна праця Еліт, яка дасть результат в їх утвердженні, а це буде служити і утвердженню української держави.

Петро Ландяк, депутат Тернопільської міської ради, громадський діяч, директор ТОВ “Торговий дім “Універсальний”