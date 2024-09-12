Для тернополян запустили безоплатний курс із кібербезпеки від міжнародної компанії Cisco Systems

Для тернополян запустили новий набір на безоплатний онлайн-курс з основ кібербезпеки від міжнародної компанії Cisco Systems — лідера в галузі мережевих технологій. Навчання стартує 18 вересня.

Про це повідомляють організатори — освітньо-культурна мережа Гончаренко центр у партнерстві із Cisco Systems. У команді кажуть: на курсі учасники зможуть дослідити сферу кібербезпеки: дізнатись про її основи для захисту особистого цифрового життя, а також про найбільші безпекові виклики, які загрожують уряду, компаніям та навчальним закладам.

«Ми окреслимо потреби в кібербезпеці, розберемо атаки, концепції та техніки, навчимося захисту ваших даних і конфіденційності, а також кіберзахисту організацій. Всі ці знання ви зможете отримати абсолютно безкоштовно, не виходячи з дому», — зазначають у мережі Гончаренко центр.

Заняття буде проводити сертифікований інструктор та інженер з кібербезпеки Cisco з 15-річним досвідом — Арчіла Шенгелії.

«Арчіла — громадянин Грузії, який активно підтримує Україну в боротьбі з російською навалою. Безоплатно навчати українців основ кібербезпеки було його давньою мрією», — діляться у Гончаренко центрі.

Організатори додають: це вже другий потік курсу: більше 120 студентів успішно завершили навчання у травні.

«У нас було багато запитів запустити другий потік курсу — тож ми звернулися до партнерів із Cisco Systems. Тепер ще більше українців зможуть опанувати основи кібербезпеки з нуля», — кажуть у команді.

Навчання триватиме 2 тижні, заняття відбуватимуть щосереди та щопʼятниці о 12:00. До участі запрошують дорослих будь-якого віку з середнім рівнем володіння англійською мовою (В1). Усі навчальні матеріали також продубльовані українською мовою. Перше заняття відбудеться вже у середу, 18 вересня.

По завершенню навчання всі учасники отримають міжнародний сертифікат від Cisco Networking Academy та Гончаренко центрів, який можна додати у СV. Аби долучитися до курсу, достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням.

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