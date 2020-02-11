Для жителів вул. Корольова створять Пункт здоров’я, де працюватимуть сімейний лікар та фельдшер

У неділю, 9 лютого, у приміщенні ЗОШ №22 відбулись збори об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, які проживають за адресою: с. Байківці, вул. Корольова, 5. У них також взяли участь представники Байковецької сільської ради: заступник сільського голови Віктор Пулька і начальник відділу житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку та благоустрою Володимир Атаманчук. Вів засідання голова ОСББ Андрій Марщівський.

Збори розпочалися з обрання секретаря. Серед проблем, які озвучували присутні, найбільш болючим було відведення від будинку дощових вод, оскільки на даний час вони стікають на фундамент і руйнують його. Внаслідок цього у підвалах постійна вологість. Не оминули увагою і встановлення шлагбауму. Стосовно цього Віктор Пулька зауважив, що відповідно до проектно-кошторисної документації, не передбачено жодного обмеження на проїзд до будинку. Отже, Байковецька сільська рада не може погодити його встановлення.

Хвилювало також людей і регулювання руху автомобілів на перехресті поблизу будинку, адже багато водіїв перевищують допустиму швидкість, створюючи загрозу пішоходам. Щоб вирішити проблему Віктор Пулька зауважив, що слід звертатися у поліцію, оскільки це їх компетенція. Утім, Байковецька сільська рада уже встановила відеореєстратори, які фіксуватимуть правопорушників. «На жаль, за кожним неадекватним водієм контролюючого поліцейського не закріпиш», – зазначив заступник сільського голови. Проте, Байковецька сільська рада звернеться до Тернопільської міської ради (ця дорога є територією міста), щоб спільно врегулювати цю ситуацію.

Окрім того, жителі порушили питання обробки землі сільськогосподарського призначення, котра прилегла до будинків, гербіцидами та пестицидами. Віктор Володимирович запевнив присутніх, що усі ці процеси на території громади відбуваються згідно з суворим дотриманням санітарних норм.

Йшлося і про видачі довідок. Оскільки сільська рада і ЦНАП віддалені від вул. Корольова, 5, це створює певні незручності людям в їх отриманні та консультації спеціалістів. Проте, незабаром усі довідки можна буде отримати у електронному вигляді. А стосовно консультації спеціалістів Віктор Пулька зауважив, що оптимально буде розробити виїзний прийом спеціалістами Байковецької сільської ради, згідно з графіком.

Важливою для присутніх була інформація про створення на вул. Корольова Пункту здоров’я, де працюватимуть сімейний лікар та фельдшер. Єдине, що зараз ускладнює вирішення цього питання – це відсутність приміщення, яке відповідатиме необхідним вимогам.

Загалом збори були конструктивними. Шляхом діалогу окреслили проблеми, котрі будуть спільно вирішуватися.