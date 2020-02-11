Суд оголосив вирок у справі Віталія Гнатишина

11 лютого 2020 року суддею Тернопопільського міськрайонного суду Тернопільської області Юрієм Дзюбановським оголошено вирок у справі Віталія Гнатишина. Обвинуваченому Сергію Терендеху суд призначив 10 років ув’язнення за двома статтями кримінального кодексу України: хуліганство, скоєне групою осіб і умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Біляшевичу – 7 років ув’язнення за трьома статтями: погроза вбивством, хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу.

Вирок набуває законної сили після закінчення терміну подання апеляційної скарги, якщо такої скарги не було подано. На оскарження вироку передбачено 30 днів з моменту його проголошення, – повідомляє прес-служба суду.

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