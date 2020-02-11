Борщівського браконьєра піймав рибоохоронний патруль

Сімнадцять рибин, металевий човен та сітки вилучили інспектори рибоохоронного патруля Чернівців.

Десятого лютого працівники патрулювали Дністер і між Тернопільською та Чернівецькою областями на річці поблизу села Окопи Борщівського району побачили невідомого чоловіка. Останній виловлював рибу сітками.

Спілкуватися з рибоохоронним патрулем і виконувати їхні вказівки чоловік відмовився, тому екологи викликали працівників поліції.

Під час огляду правоохоронці вилучили у браконьєра тринадцять лящів і чотири вирезуба, який занесений до Червоної книги.

За незаконний промисел житель Борщівщини відповідатиме перед законом згідно статті 249 ККУ – незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.

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