Як інспектор чортківської муніципальної варти Ярослав Гавянець зіграв роль у виставі про війну

9 жовтня відбулася прем’єра постдокументальної вистави «H-Effect» про війну в Україні та її вплив на людей з різними життєвими поглядами, досвідом та професією. Учасником також є Ярослав Гавянець – за освітою юрист, працює інспектором муніципальної варти у Чорткові, учасник АТО та кавалер ордена «За мужність» III ступеня.

Побачити земляка можна на 18 хвилині майже годинної вистави.

Автор: Скриншот з відео

«H-Effect» – постдокументальна вистава про пошук сучасного Гамлета в Україні, яка базується на «Гамлеті» Уільяма Шекспіра та інспірована текстом п’єси «Гамлет-машина» німецького драматурга 20 століття Гайнера Мюллера. Це історії п’яти людей, які на власному досвіді переживають війну в Україні. Кожен з героїв «H-Effect» під час політичного протистояння в Україні віч-на-віч зіткнувся з гамлетівською проблемою морального вибору, результат якого змінив їх, їхні родини та життєвий шлях. Це збірний образ нової генерації українців через призму вічного Гамлета.

Чортків.Сity