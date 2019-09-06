До 1 грудня у Тернополі частково перекриють рух до залізничного вокзалу

Цими днями у місті розпочалася реконструкція Привокзального майдану, що забезпечить прямий доступ жителів та гостей міста з головного входу залізничного вокзалу Тернополя до вулиці Чорновола та Театрального майдану, – пише Терміново.

– Залізничний вокзал та Привокзальна площа є своєрідними «Воротами Тернополя» і тим місцем, де починається знайомство туристів з Файним містом, – пояснює заступник міського голови Владислав Стемковський. – Проте, для нас важливо, щоб територія перед входом у залізничний вокзал була не лише естетично привабливою, а, насамперед, комфортною, зручною та доступною як для жителів, так і для гостей нашого міста.

Згідно з проєктом реконструкції Привокзальної площі, тут заплановано облаштувати зону для екскурсійних автобусів, розмежувати місця для стоянки приватного транспорту та таксі, оновити дорожнє покриття, провести благоустрій території з влаштуванням нового вуличного освітлення, зелених зон та місць для відпочинку. Наразі ремонтні роботи розпочалися на пішохідній ділянці.

Міська рада нагадує, у зв’язку із проведенням капітального ремонту майдану перед залізничним вокзалом Тернополя, з 6 вересня до 1 грудня 2019 року тут буде частково перекритий рух автотранспорту. Зокрема, заїзд до вокзалу буде здійснюватися окремими смугами. Прохання до водіїв бути обережними під час руху вказаною ділянкою та звертати увагу на встановлені дорожні знаки.