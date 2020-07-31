Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на брифінгу оголосив, що до червоної карантинної зони України увійшли Луцьк, Тернопіль та частина Чернівецької області.

Зміни набудуть чинності з понеділка, 3 серпня.

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій збиратиметься щоп’ятниці і визначатиме, до яких карантинних зон віднести які регіони.

Нові правила діятимуть з наступного понеділка.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі уточнив, які міста і райони увійшли до чотирьох карантинних зон України.

Червона зона (крім заходів зеленої, жовтої і помаранчевої, заборонені робота громадського транспорту, відвідування освітніх установ, робота ТРЦ, кафе і ресторанів):

Луцьк і Тернопіль;

Кіцманський район Чернівецької області.