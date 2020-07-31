До червоної карантинної зони України увійшли Луцьк, Тернопіль та частина Чернівецької області
Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на брифінгу оголосив, що до червоної карантинної зони України увійшли Луцьк, Тернопіль та частина Чернівецької області.
Зміни набудуть чинності з понеділка, 3 серпня.
Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій збиратиметься щоп’ятниці і визначатиме, до яких карантинних зон віднести які регіони.
Нові правила діятимуть з наступного понеділка.
Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі уточнив, які міста і райони увійшли до чотирьох карантинних зон України.
Червона зона (крім заходів зеленої, жовтої і помаранчевої, заборонені робота громадського транспорту, відвідування освітніх установ, робота ТРЦ, кафе і ресторанів):
- Луцьк і Тернопіль;
- Кіцманський район Чернівецької області.