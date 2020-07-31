Автор відео: Юрій Дігай

Для тернопільських одинадцятикласників, які цьогоріч назавжди залишили шкільні парти ще на весні, прощання зі школою відбулася інакше, ніж в попередні роки.

Традиції намагалися дотримуватися, не порушуючи карантинних правил: випускники-2020 одягли нові атрибути — захисні маски та дотримувалися дистанції. Якщо під час ходи вулицями міста не всі випускники були в масках, то на територію міського стадіону їх допускали лише в них.

Випускники традиційно пройшли центральними вулицями міста до міського стадіону в вишуканих сукнях і костюмах. Зокрема, унікальну сукню продемонструвала одинадцятикласниця Тернопільської спеціалізованої школи №7 з поглибленим вивченням іноземних мов Марія Борисяк — її шлейф сягнув 100 метрів і став претендентом на офіційний рекорд України. Шлейф допомагали нести кілька десятків дітей віком від 5 до 12 років. Колір сукні — рожевий нюд, воно оздоблене пір’ям і декоративним камінням. Сукню виготовила дизайнерка з Тернополя.