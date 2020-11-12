До чого домовилися тернопільські ресторатори з владою

11 листопада під стінами Тернопільської ОДА вийшли на протест ресторатори. Вони вимагали скасування карантину вихідного дня, адже за їхніми словами, такі обмеження знищать бізнес.

З протестувальниками зустрілися представники Тернопільської обласної державної адміністрації.

«Ми зустрілися з представниками ресторанного бізнесу та провели конструктивну розмову. – каже перший заступник голови ОДА Ігор Дем’янчук. – Під час зустрічі наголошено, що сьогодні Уряд та державні органи повинні захищати інтереси не лише рестораторів, а й всього населення. Наше першочергове завдання — зберегти здоров’я людей. Підприємці погодилися, що введені карантинні обмеження дають свої результати. Ми бачимо, що ситуація в області з рівнем захворювання стабілізувалася. Однак, на цьому зупинятися рано. Ми повинні створити безпечне середовище, яке не уможливлює збільшення кількості хворих».

За результатами зустрічі з представниками ресторанної галузі були сформовані пропозиції до Уряду, щодо карантину вихідного дня. Також, Міністерство економіки України уже запропонувало заходи підтримки підприємцям у часи пандемії, а саме:

1) допомога по частковому безробіттю;

2) використання програми «5-7-9»;

3) програма портфельних гарантій, яка має запрацювати найближчим часом (до 80% кредиту буде покриватися державою).

Наразі тривають перемовини з торгово-промисловою палатою щодо можливості застосування механізму форс-мажору на період карантину «вихідного дня» у випадку його запровадження. Також, розпочато дискусію з народними депутатами задля удосконалення відповідного механізму на законодавчому рівні.

В Міністерстві економіки України домовилися проводити постійні консультації з представниками ресторанного сектору для обміну інформацією та використання її в майбутньому задля ухвалення збалансованих урядових рішень.

Рішення про додаткові карантинні заходи будуть прийматися на засіданні Уряду.

Фото Терен