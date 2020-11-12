Лановецька лікарня збагатилася на мобільну рентген-систему за 2 млн. грн.
КНП «Лановецька центральна районна лікарня» закупила за кошти місцевого бюджету та власні кошти мобільну рентген систему ІМАХ 112С загальною вартістю 2 020 тис. грн.
Рентгенівський апарат IMAX 112 С зі штативом С-дуга – це високоефективне професійне обладнання для флюорографії і рентгенографії, розрахований для використання в операційних з широким колом клінічних завдань.
За словами головного лікаря Омеляна Гулька в умовах поширення коронавірусної інфекції, наявність цього приладу в лікарні має величезне значення оскільки дасть змогу максимально точно поставити діагноз щодо запальних процесів в легенях пацієнтів. Поряд з цим і в подальшому апарат можна використовувати в ортопедії та при різних інтервенційних процедурах.
«Забезпечення лікарні в тому числі високоточним обладнанням – це безальтернативна необхідність», – зазначив голова лановецької райдержадміністрації Василь Бадищук.