Лановецька лікарня збагатилася на мобільну рентген-систему за 2 млн. грн.

Рентгенівський апарат IMAX 112 С зі штативом С-дуга – це високоефективне професійне обладнання для флюорографії і рентгенографії, розрахований для використання в операційних з широким колом клінічних завдань.

За словами головного лікаря Омеляна Гулька в умовах поширення коронавірусної інфекції, наявність цього приладу в лікарні має величезне значення оскільки дасть змогумаксимально точно поставити діагноз щодо запальних процесів в легенях пацієнтів.Поряд з цим і в подальшому апарат можна використовувати в ортопедії та при різних інтервенційних процедурах.