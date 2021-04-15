Екстремал у Тернополі виліз на літак і на дах водної арени (відео)

У Тернополі юнак підкорював багатоповерхівки та будівельні крани.

Небезпечне заняття він знімав на відео, яке згодом виклав у мережі.

Попри усі спроби зв’язатися з екстремалом, отримати коментар так і не вдалося.

На відео ж видно, як юнак підкорює небезпечні вершини. Серед останніх: дах Водної арени, відомий літак, прожектори міського стадіону, оглядове колесо та височенний будівельний кран. Усе це – без будь-якої страховки.

Христина СЛОТА, відео Nazar Radetskiy

Тернополіс