Легеневий центр в Тернополі закупить респіраторів вдвічі дорожче, ніж у виробника

Регіональний тернопільський фтизіопульмонологічний медичний центр 4 листопада підписав договір із приватною підприємицею Ольгою Мілько на закупівлю 6 тисяч респіраторів на загальну суму 295 тис. грн. Про це повідомляється на сайті Prozorro.

За договором замовили респіратори моделі Бук-3 із класом захисту FFP3. Такі респіратори бувають двох модифікацій: із клапаном для дихання та без, однак у договорі точна модель не вказана. Вартість одного засобу індивідуального захисту, який придбали в Тернополі, становить 49,3 грн.

Натомість у «НВП БУК» менеджер з продажу повідомив нам, що у випадку замовлення партії до трьох тисяч одиниць, респіратори без клапана продають по 25 грн/шт, а з клапаном — по 30 грн. При замовленні шести тисяч одиниць, як у вищезгаданій закупівлі, БУК-3 коштуватиме 23 грн без клапана і 26 грн з клапаном. Таким чином, вартість такої партії при замовленні в виробника становитиме 138 тис. грн або 156 тис. грн. Тобто тернопільський медичний центр переплатить щонайменше 139 тис. грн.

Варто зазначити, що ціни на респіратори БУК-3 у закупівлях медичних закладів сильно відрізняються. Наприклад, Кролевецька центральна лікарня (Сумська область) замовила БУК-3 з клапаном по 45 грн/шт, а Хмельницький міський центр медико-санітарної допомоги №2 — по 33,3 грн за одиницю. Ще дешевше аналогічний товар придбали у Калуській районній лікарні — по 25 грн за штуку. Останній контракт уклали напряму із компанією-виробником ТОВ «НВП БУК»

Приватна підприємиця Ольга Мілько зареєстрована у Тернополі. З початку 2020 року підписала 182 договори на 2,5 млн грн, переважна більшість з яких на постачання медичного обладнання. Це перший контракт підприємиці із тернопільським фтизіопульмонологічним медичним центром.