До чудотворної ікони Чернихівської Богородиці, яка зараз на Тернопільщині, відбулася проща

12 липня у день празника свв. верх. апостолів Петра і Павла відбулася проща до чудотворної ікони Матері Божої, яка знаходиться у парафіяльному храмі УГКЦ с. Чернихів, Залозецького деканату, Тернопільсько-Зборівської архиєпархії. З нагоди паломництва відбулася Архиєрейська Божественна Літургія, яку очолив єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк.

«Материнський покров Пресвятої Богородиці над нашим народом перебуває від давніх княжих часів, – наголосив у проповіді кир Теодор. – Присутність Матері Божої посеред нас є засвідчена численними її іконами. Нині, святкуючи день Чернихівської ікони, ми хочемо відновити нашу віру і свідомість, що і в наш час над нами є материнська опіка нашої Матері. Звертаймося до неї часто в молитві і зможемо перейти найважчі випробування і труднощі, адже наша Мати є з нами».

Владиці Теодору на Святій Літургії співслужили декан Залозецький о. Василь Небесний, настоятель храму о. Володимир Бойчук та священники Залозецького деканату. Після Літургії та водосвяття семінаристи Тернопільської семінарії представили концерт духовної та патріотичної пісні.

прес-служба архиєпархії