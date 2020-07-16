Червоний Хрест та Кока-Кола передадуть Тернопільському регіональному фтизіопульмонологічному медичному центру обладнання для боротьби з COVID-19
Завтра, 17 липня, Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр буде оснащено новим життєво необхідним обладнанням для допомоги пацієнтам з COVID-19.
Це стало можливим завдяки Товариству Червоного Хреста України за підтримки фундації Coca-Cola.
Зокрема, медичний центр отримає 2 монітори пацієнта PG S50, аналізатор електролітів Lab-Analyt – 910 Plus та апарат штучної вентиляції легенів Skan Respiro Plus.