11:01 | 16.07.2020
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Новини Тернополя 

Червоний Хрест та Кока-Кола передадуть Тернопільському регіональному фтизіопульмонологічному медичному центру обладнання для боротьби з COVID-19

Irena 0 Views Прокоментуй!

Завтра, 17 липня, Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр буде оснащено новим життєво необхідним обладнанням для допомоги пацієнтам з COVID-19.

Це стало можливим завдяки Товариству Червоного Хреста України за підтримки фундації Coca-Cola.

Зокрема, медичний центр отримає 2 монітори пацієнта PG S50, аналізатор електролітів Lab-Analyt – 910 Plus та апарат штучної вентиляції легенів Skan Respiro Plus.

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