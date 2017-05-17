Дізнайтесь першими, в чому дефілюватимуть на «Тернопільських днях моди» 18-19 травня

За попередні кілька тижнів в рамках фестивального життя Тернополя містян та гостей уже масштабно годували ковбасою, поїли різноманітним пивом. Минулих вихідних сюди привозили маститих письменників, поетів, музикантів. Виявляється, видовища не закінчуються, – 18-19 травня у файному місті відбудуться VIII Тернопільські дні моди.

Як розповіла організатор заходу Марія Гудима, особливість цьогорічних Тернопільських днів моди в тому, що їх проведуть не у звичному форматі шоу-програми, а як покази дизайнерів. Найбільше обіцяють акцентувати на роботах тернопільських дизайнерів. Гостями будуть дизайнер авторських прикрас зі Львова Наталія Угрин, яка продемонструє вироби з натурального каміння і шкіри. Киянка Тетяна Щурова презентує сукні, які створює для відомих особистостей. Ще один учасник з Києва «Zeta atelier» приїде з колекцією «Глухівський льон» – це щоденний одяг з елементами ручної вишивки. І це далеко не вичерпний перелік гостей.

18 травня представлять дизайнерські роботи митців, які працюють в етно-стилі, а наступного дня презентують європейську моду.

Керівник студентської студії моди «Альтернатива», викладач Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола Олеся Ступка розповіла, що цьогоріч студенти коледжу представлять орієнтовно вісім колекцій одягу, будуть роботи і випускників навчального закладу. Очікують молодих майстрів моди з Києва, Чернівців. “Чимало відомих дизайнерів зізнаються, що деякі ідеї беруть зі студентських колекцій, – сказала Олеся Ступка. – Студенти – сміливі, вони прагнуть показати все, на що здатні. Серед моделей від студентів будуть вечірні сукні, одяг в етно-стилі, зразки авангарду”.

Представник торгової марки «Angela Rosh», юний дизайнер, тернополянка Ангеліна Рокуш з дитинства захоплюється придумуванням моделей одягу. “Два року тому ми з мамою відкрили свій цех і почали шити колекції, – розповіла 9-класниця Ангеліна. – Бренд одягу назвали на честь мого імені. Зараз працюємо над дитячою колекцією, яка буде відправлена у Житомир. До днів моди готуємо колекцію суконь з трикотажу червоного кольору”.

Тернопільські дні моди-2017 відбудуться у ресторані “Хутір”. Захід розпочнуть 18 травня о 14 год. з презентації книги «Українська принцеса чи Мрії посла України» дизайнера, громадської діячки Голди Виноградської.

Глядачам рекомендують приходити на захід у вишиванках – в рамках Днів моди відбудеться конкурс на найкращу вишиванку. Упродовж двох днів працюватимуть шоу-руми дизайнерів, майстрів прикрас, народних майстрів. Вхід у розважально-торгову зону на території ресторану – вільний, але, щоб переглянути покази, доведеться заплатити: квиток на один день вартує 150 гривень, на два – 250 грн. Квитки можна купити в касі Українського Дому «Перемога».