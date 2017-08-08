До уваги тернопільських водіїв! Триває ремонт на Бродівській

Днями комунальні структури розпочали ремонт шляхопроводу на вул. Бродівській. Зі слів начальника відділу технагляду Олега Вітика, там заплановано відремонтувати дорожнє покриття та тротуар.

«Ремонт на цій ділянці триватиме більше місяця, а на час виконання робіт рух транспорту через шляхопровід буде перекрито частково. Тобто спочатку буде перекрито тільки дві смуги, а потім – інші дві, тому проблем з курсуванням транспорту в обидві сторони через цей шляхопровід не буде», – пояснює Олег Вітик.