До уваги тернополян: купуйте ялинки лише у відведених для цього місцях

Патрульна поліція Тернопільської області інформує❗️

З приходом зимових свят, більшість громадян поспішає придбати новорічні ялинки. Друзі, купуйте новорічні дерева лише у відведених для цього місцях 👉 https://ternopilcity.gov.ua/news/64244.html

🎄Усі ялинки, сосни та смереки мають бути чиповані. Це захистить споживачів від придбання незаконно зрубаних дерев, оскільки в чипі чи індивідуальному номері штрихкоду міститься вся інформація про дерево.

Перевірити, чи була легальною вирубка ялинки, яку ви збираєтесь придбати, можна на сайті: https://www.yalynka.info/

За незаконну вирубку, транспортування та реалізацію ялинок передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

В разі виявлення незаконного продажу новорічних красунь, відразу телефонуйте на спецлінію 102❗️