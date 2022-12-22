Тернопільщина: понад 9,5 тисяч громадян задекларували минулорічні доходи

За інформацією управління оподаткування фізичних осіб ГУ ДПС у Тернопільській області, 9534 громадянина задекларували свої доходи, отримані протягом 2021 року. При цьому 5378 громадян зобов’язані були задекларувати свої доходи, а 4156 – забажали скористатись правом на податкову знижку. Загальна сума задекларованого доходу склала 822,1 млн гривень.

Загальна сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань становить 39,1 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 6,4 млн грн військового збору.

Найчастіше декларували статки від спадку чи дарування та продажу нерухомості чи рухомого майна, а це 1318 та 552 громадянина відповідно. Вони задекларували 165,3 млн грн та 33,2 млн грн доходів. Від незалежної професійної діяльності 299 декларантів отримали 35,5 млн грн доходів, а 204 декларанти заявили про отримання доходів на 10 млн гривень.

Прислухались до необхідності виконати свій конституційний обов’язок і 255 наших краян, які задекларували іноземні доходи. Вони інформували про отримання 169,4 млн грн доходу. Про отримання ж інвестиційних прибутків на 19,2 млн гривень повідомили 36 жителів області.