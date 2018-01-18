До уваги тернополян: Уряд ухвалив рішення про перенесення робочих днів у 2018 році

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перенесення робочих днів у 2018 році» для працівників підприємств, установ та організацій, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота і неділя), крім органів Пенсійного фонду, Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», Державної казначейської служби та банківських установ, у 2018 році перенесено робочі дні з:

п’ятниці 9 березня на суботу 3 березня;

понеділка 30 квітня на суботу 5 травня;

п’ятниці 29 червня на суботу 23 червня;

понеділка 24 грудня на суботу 22 грудня;

понеділка 31 грудня на суботу 29 грудня.

Перенесення робочих днів не спричинить зменшення тривалості робочого часу впродовж року, обсягів виробництва і надходжень податкових та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів і при цьому сприятиме створенню сприятливих умов для святкування у 2018 році 8 березня – Міжнародного жіночого дня, 1 травня – Дня праці, 28 червня – Дня Конституції України, 25 грудня – Різдва Христового та у 2019 році 1 січня – Нового року, а також дасть змогу громадянам заздалегідь планувати час відпочинку.