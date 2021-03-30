До уваги тернополян! Внесено зміни у порядок призначення житлової субсидії

В управлінні соціальної політики Тернопільської міської ради повідомляють, що, відповідно до постанови КМУ від 16.12.2020 № 1282 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», змінено порядок призначення житлової субсидії, а саме:

1. Житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо:

загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. метрів для індивідуальних будинків (крім житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей, сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування);

будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла (в тому числі понаднормової площі житла у випадку, зазначеному у пункті 10 цього Положення) та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень.

2. Житлову субсидію за рішенням комісії не може бути призначено у разі, коли в члена домогосподарства або у члена сім’ї особи із складу домогосподарства доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії, були такими, що зазначені в абзацах другому – четвертому підпункту 3 пункту 14 цього Положення, і такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім випадків, зазначених в абзацах другому – четвертому пункту 16 цього Положення, а також якщо працездатні особи в період, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, документально підтвердили шляхом надання легалізованих в Україні документів набуття страхового стажу в інших країнах або факт догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).

Відповідно до постанови КМУ від 23.12.2020 № 1324 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», внесено зміни також до порядку обчислення житлової субсидії, а саме: до середньомісячного сукупного доходу враховуються фактично отримані особами доходи:

у разі, коли вони отримують компенсацію за надання соціальних послуг з догляду відповідно до законодавства або щомісячну компенсаційну виплату, призначену непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи;

у разі, коли вони отримували хоча б один з таких видів доходів, як , допомога по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.