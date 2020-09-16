Лікарня біля Чорткова отримала п’ять кисневих концентраторів

5 кисневих концентраторів за державні кошти закупили та 15 вересня передали для лікування хворих на COVID-19, що перебувають у лікарні смт Заводське, де розміщені ендокринологічне та неврологічне відділення районної лікарні, на базі яких утворений госпіталь для лікування хворих на COVID-19. На даний час тут перебуває 56 хворих короновірусом.

У час пандемії таке обладнання – надія на порятунок.

– Не можемо залишити наших медиків і жителів краю один на один з пандемією, робитимемо все можливе, щоб спільно протистояти цій хворобі, – вручаючи обладнання зазначив в. о. голови Чортківської райдержадміністрації Іван Заболотний.

– Завдяки даному обладнанню рятуватимемо людські життя, воно є – гарант того, що завтра зможемо надати допомогу хворим, яких щодня більшає, – зауважив головний лікар комунального некомерційного підприємства «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Роман Чортківський. Також Роман Володимирович зазначив, що на базі даної лікарні уже є 6 кисневих концентраторів і ще 5 планують закупити.

Кисневі концентратори надають можливість неінвазивного способу насичення киснем пацієнтів з COVID-19. Киснева терапія наразі є одним з основних кроків в лікуванні пацієнтів з важким перебігом хвороби, у яких спостерігається низький рівень кисню в крові.

Вкотре нагадуємо про дотримання усіх карантинних заходів. Носіть маски, дотримуйтесь дистанції, частіше мийти руки. В разі поганого самопочуття телефонуйте сімейному лікарю. Бережіть себе і будьте здорові!