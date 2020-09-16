Яку допомогу пацієнт із підозрою або підтвердженим COVID-19 може отримати безоплатно за Програмою медичних гарантій?

У квітні-серпні до медичних закладів госпіталізували 48 292 пацієнтів із коронавірусною хворобою COVID-19, з них близько 17% отримали медичну допомогу в умовах інтенсивної терапії. НСЗУ законтрактувала для надання допомоги таким пацієнтам 25 центрів екстреної медичної допомоги, 260 медзакладів для надання допомоги в стаціонарних умовах, 935 медзакладів, в яких утворено мобільні бригади, що виїжджають до людей із підозрою на COVID-19. Послуги цих медичних закладів безоплатні для пацієнтів із COVID-19 чи підозрою на нього.

У НСЗУ для пацієнта розповідають, як діяти, якщо ви помітили в себе симптоми коронавірусної хвороби.

✓ Зателефонуйте лікарю, з яким у вас укладена декларація. Іти на прийом не потрібно. За необхідності лікар спрямує до вас мобільну бригаду, щоб узяти матеріал для аналізу на COVID-19. Пацієнт не має самостійно шукати, де пройти тестування, та їхати в лабораторію. Мобільна бригада зобов’язана приїхати до нього додому.

✓ Якщо ви не маєте свого лікаря або він із певних причин відмовив у виклику мобільної бригади попри наявність симптомів, слід зателефонувати на регіональну гарячу лінію з питань COVID-19 – тоді бригаду викличе диспетчер. Номер телефону ліній шукайте за посиланням https://bit.ly/2B7FQRv. Результати тестування повідомлять вам та вашому лікарю.

✓У разі підтвердження діагнозу ваш лікар надасть рекомендації щодо самоізоляції та лікування в домашніх умовах, якщо перебіг захворювання легкий. Або порекомендує звернутися до лікарні, якщо перебіг важкий. Особи, які контактували з вами, також мають пройти тестування.

✓ Якщо у вас критичний стан, утруднене дихання, висока температура, телефонуйте у швидку допомогу. Бригада екстреної медичної допомоги оцінить ваш стан та за необхідності привезе до лікарні, яка визначена в регіоні для лікування пацієнтів із COVID-19. Якщо за висновком бригади ви не потребуєте госпіталізації, вам на місці нададуть необхідну медичну допомогу та рекомендації щодо самоізоляції, а також направлять до вас мобільну бригаду, щоб узяти зразки для тестування.

✓ Якщо вас госпіталізували, ви маєте знати, що в безоплатний пакет послуг лікування пацієнтів із COVID-19 включається таке:

– тестування на COVID-19;

– лабораторне та інструментальне дослідження;

– медична допомога відповідно до галузевих стандартів;

– киснева підтримка, інтенсивна терапія та підключення до ШВЛ або ЕКМО за необхідності;

– медикаментозна терапія та знеболення за потреби;

– консультації лікарів інших спеціальностей.

✓ Усі ліки, передбачені національним протоколом лікування COVID-19, включені до тарифу, за яким НСЗУ оплачує послуги медичних закладів, тому лікування пацієнтів є безоплатним. До того ж, тариф включає доплати медикам, які безпосередньо працюють із такими пацієнтами, у розмірі до 300% заробітної плати. За здійснення цих доплат лікарям та медичним працівникам несе відповідальність головний лікар закладу.