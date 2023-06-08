До уваги водіїв: на трасі М-19 біля Тернополя працюватиме світлофор

Світлофор регулюватиме рух транспорту на перетині дороги М-19 Доманове –¬ Ковель –¬ Чернівці ¬– Тереблече з вулицями Промисловою (веде до Тернопільського м’ясокомбінату) та Василя Ярмуша села Острів Великоберезовицької ОТГ.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області сьогодні доручила підрядній організації увімкнути світлофор у режимі миготіння жовтого сигналу. Завтра, 8 червня, світлофор запрацює повноцінно.

Світлофор був встановлений на прохання мешканців Великоберезовицької об’єднаної територіальної громади з метою підвищення безпеки руху на ділянці дороги міжнародного значення.