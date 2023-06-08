Хто хоче знищити тернопільський перинатальний центр “Мати і дитина”?

Тернопільський обласний перинатальний центр “Мати і дитина” надає висококваліфіковану допомогу вагітним, роділлям, породіллям області впродовж 75 років.

А зараз заклад опинився під загрозою ліквідації.

Надкластерну установу КНП “ТОКПЦ «Мати і дитина»” ТОР хочуть приєднати до надкластерної установи КНП “Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня” ТОР.

Відповідне рішення ухвалили 4 квітня на засіданні робочої групи Тернопільської облради з напрацювання пропозицій щодо визначення спроможної мережі закладів охорони здоров’я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області.

Важливо, що засідання відбулося без повідомлення генеральних директорів закладів охорони здоров’я❗️

Таке рішення вкрай шкідливе та необдумане, адже воно суперечить постанові Кабінету Міністрів щодо організації спроможної мережі закладів охорони здоров’я. Відповідно до документа, перинатальний центр відноситься до надкластерного медичного закладу, тому не підлягає об‘єднанню.

У випадку об’єднання колектив повинен буде покинути приміщення на вулиці Замкова, 10. Майновий комплекс та земля, на яких розміщений перинатальний центр, зараз перебуває у безстроковій та безоплатній оренді на підставі рішення Тернопільської міської ради від листопада 2011 року.

Згідно із Законом “Про оренду державного та комунального майна”, заміна юридичної та фізичної особи приведе до розірвання договору та втрати майна. Тому Центр “Мати і дитина” упродовж десяти днів буде змушений покинути приміщення.

У перинатальному центрі впевнені, що приєднання медичного закладу до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні неминуче призведе до погіршення якості та своєчасності допомоги жінкам та немовлятам.

Матеріально-технічна база перинатального центру є найкращою в області та відповідає усім міжнародним сучасним стандартам.

Пологове відділення з індивідуальними сімейними пологовими залами та операційним блоком розташовані на одному поверсі з відділенням анестезіології з ліжками інтенсивної терапії, відділенням інтенсивної терапії новонароджених, що підходить під замкнутий цикл надання допомоги передчасно народженим дітям та дітям, які народилися зі складною патологією.

Такий замкнутий цикл надання допомоги дав змогу знизити показники материнської та малюкової смертності в останні роки.

До чого призведе об’єднання:

▫️Розпаду роками напрацьованого професійного висококваліфікованого колективу.

▫️Втрати навчально-організаційної структури, на базі якої роками проводилося навчання з напрямку акушерсько-анестезіологічної служби.

▫️Втрати акушерсько-анестезіологічної високоспеціалізованої бригади, яка надає допомогу всім закладам області.

▫️Втрати надання допомоги передчасно народженим дітям з критично низькою масою тіла.

Постійна комісія Тернопільської облради з питань законності, запобігання корупції, регламенту, депутатської діяльності та здійснення демократичного цивільного контролю за сектором безпеки, оборони і правоохоронними органами розкритикувала можливість такого об’єднання і закликала врахувати напрацьовані нею пропозиції.