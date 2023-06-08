На базі тернопільської школи №28 працює літній дитячий табір відпочинку

З метою забезпечення повноцінного відпочинку, оздоровлення та зайнятості дітей в літній період цими днями на базі тернопільської ЗОШ №28 запрацював літній дитячий табір відпочинку.

«Ми зробили табір, який працюватиме цілий місяць, позмінно. Зокрема, 5 робочих днів. Табір функціонує з 9:00 год по 17:00 год з харчуванням включно. У табір беремо дітей віком від 7 до 11 років, тобто фактично охоплено початкову школу, – розповідає директор школи Лілія Вавринів. – Відповідно до розкладу діти займаються різноманітними активностями, руханками на стадіоні. Також є заняття освітнього характеру в ігровій формі. У таборі працює кінозал, підібрані цікаві мультфільми».

Організатори зазначають, цей табір спрямований на розвиток soft skills – особистісних характеристик, завдяки яким людина може успішно взаємодіяти в команді під час розв’язання будь-яких питань. Є напрям на англійську мову, також для дітей організовують цікаве та активне дозвілля.

Табір працює у чотири зміни згідно з графіком:

І зміна – 05 червня – 09 червня;

II зміна – 12 червня –16 червня;

III зміна – 19 червня – 23 червня;

IV зміна – 26 червня – 30 червня.

Роботу таборів організовано відповідно до вимог воєнного стану. Задля безпеки відвідувачів навчальні заклади включено у маршрути патрулювання патрульно-постової служби поліції.