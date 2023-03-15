Лайфкахи від Flowers.ua: як обрати букет квітів та доглядати за ним

Букет квітів — це відмінний спосіб сказати коханій про свої почуття, подарувати незабутні емоції та привітати рідних зі святами. Здавалося б, що може бути простіше, ніж купити або зробити замовлення квітів. Однак у деяких ситуаціях підібрати відповідний букет не так вже й просто. Тому, якщо є сумніви, краще звернутися за порадою до професійних флористів компанії Flowers.ua, яка вже 20 років займається доставкою квітів та подарунків у Тернополі https://flowers.ua/ua/ternopol та по всій Україні.

Навіщо дарувати квіти?

Квіти – недешеве задоволення, при цьому у зрізаному вигляді вони живуть недовго – від декількох днів до кількох тижнів. Проте букети були, є, і будуть одними з найбажаніших подарунків для коханих https://flowers.ua/ua/tsvety-lyubimoy. Квіти вручають, щоб підкреслити радість від моменту зустрічі, підсолодити гіркоту розлуки, висловити свою повагу, виявити турботу та увагу. Незалежно від приводу, квіти завжди покращують настрій. Яскраві відтінки активують у людському мозку зону, що відповідає за позитивні емоції, а запах бутонів сприяє якнайшвидшій регенерації клітин та допомагає зосередитися.

Як вибрати букет?

Визначившись з тим, які квіти можна подарувати, якою буде їхня кількість, упаковка та декор, залишається ще одна важлива справа. Букет має бути свіжим і простояти в такому вигляді якомога довше. Проте будь-яка квіткова композиція має одну неприємну особливість – швидке в’янення. Особливо, якщо букет складається з таких капризних квітів як троянди.

На що звертати увагу при виборі букета?

Стебла повинні бути міцними, не дуже сухими. Бутон – пружним, оточеним щільними пелюстками. Самі пелюстки – еластичними та швидко повертатися в початкове положення, якщо їх трохи відігнути. Також не повинно бути жодних темних плям, липких потік, ознак гниття та неприємного запаху. Однак не можна заперечувати той факт, що більшість букетів з троянд та інших квітів в’яне передчасно саме з людської провини. А якщо точніше, через відсутність належного догляду за букетом. Давайте розглянемо, що необхідно робити для того, щоб квіткова композиція радувала всіх якомога довше.

Чому варто замовляти доставку квітів онлайн?

Лише один букет квітів ладен розповісти про кохання більше, ніж тисяча слів. На “мові квітів” спілкуються професійні флористи, які кожен день складають прекрасні композиції для жінок по всьому світу. Замовити квіти дуже просто завдяки міжнародному сервісу по доставці Flowers.ua.

Освіжіть ваші почуття. Навіть у найміцніших відносинах трапляються моменти, коли потрібно забути тимчасові труднощі та привнести трохи романтики у палке багаття кохання. Квітковий сюрприз на день народження порадує вас обох, особливо якщо обрати правильні квіти.

Квіти для колег. Колегам заведено дарувати стримані офісні букети або квіти в коробці. Якщо ви уклали важливу угоду, замовте кошик червоних троянд, щоб показати співробітникам, як ви їх цінуєте. На ювілей чи на 8 березня зазвичай дарують тюльпани чи нарциси, не зайвим буде додати смаколики чи солодощі до композиції. Від яскравих стрічок на день народження для очільника підприємства краще відмовитись, а от однотонні гербери чи гортензії будуть доречними завжди.

Скорочуйте відстань. Сьогодні багато хто не має можливості кожен день бачити свою дружину чи кохану дівчину, та букет квітів нагадає їй про ваші почуття.

Анонімність. Доставка квітів інкогніто зробить із вас таємничого героя класичних оповідань. Багато хто рекомендує перед першим побаченням відправити квіти на адресу дівчини, щоб побачити її реакцію на подарунок. Усі дані про клієнтів зберігаються на виділеному сервері, отже про персональну інформацію можна не хвилюватися.

Зручність. Швидка доставка квітів може суттєво зекономити ваш час. Замість того щоб шукати в магазинах потрібний букет, замовляйте ефектні квіти у два кліки зі свого смартфона.

Данина традиції. Квіти на свята заведено дарувати ще з античних часів. Перші звіти про букети для коханих можна знайти ще в оповіданнях 1 ст. до н. е. На 1 вересня, 8 березня, річницю весілля та 14 лютого неможливо обійтись без красивого букета. Щоб зекономити кошти, краще за все замовити квіти заздалегідь, тоді власна кур’єрська служба доставить ваш подарунок в потрібний час і без затримок.

Правильний догляд за букетом у вазі

Після того, як букет потрапить у приміщення, не знімайте з нього упаковку відразу ж. Нехай квіти трохи адаптуються до нового довкілля. Після цього квіти слід помістити у воду кімнатної температури з невеликою кількістю розчиненого у ній цукру. Замість цукру можна використати аспірин. Стебла необхідно підрізати під кутом приблизно 45 градусів. Зріз повинен бути чітким та рівним. Також бажано оновлювати зріз, коли він починає темніти. Не ставте букет із вазою під пряме сонячне проміння і не тримайте його на протягу. Регулярно міняйте воду у ємності. Додатково квіти можна повністю занурити у ванну з прохолодною водою, це додасть їм свіжості.