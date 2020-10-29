Дорого, але в безпеці – як убезпечитися від пожеж в школах Тернополя

Відпускаючи дітей у школу чи садок хочеться бути впевненими, що їхнє керівництво сумлінно дбає про них, а приміщення обладнані всіма засобами безпеки. Але яка насправді ситуація з протипожежною безпекою у навчальних закладах Тернополя? Чи існують ризики для життя та здоров’я наших дітей під час навчання у школах і садочках та скільки грошей із кишень платників податків витрачено на протипожежні системи – далі у статті.

Що було у попередні роки

Ще у 2017 році громадська організація “Центр громадського моніторингу та аналітики” почала досліджувати питання протипожежної безпеки в закладах освіти Тернополя. Переглянувши акти готовності шкіл до початку навчального року (це обов’язковий документ, що дає право директору школи чи садочка розпочати навчальний рік), команда Центр громадського контролю “ДІЙ!” в Тернополі побачила, що в більш ніж половині документів немає підпису представника ДСНС. Саме ДСНС робить висновок – готовий чи не готовий заклад до початку навчального року. Це свідчить, що 36 із 68 навчальних закладів не готові до початку року. “Надзвичайники” не підписали документ, бо у приміщеннях не встановлена система протипожежної сигналізації, не виконані правила протипожежної безпеки.

Щоб спільно працювати над вирішенням цієї проблеми, активісти Центр громадського контролю “ДІЙ!” в Тернополі ініціювали 20 квітня 2017 року круглий стіл. Серед запрошених була і начальниця управління освіти та науки Ольга Похиляк. Вона пояснила ситуацію недостатнім фінансування шкіл. Але, як виявилося, розподіл ресурсів на школи є непропорційним. Так, за попередні 8 років найбільше з бюджету міста грошей виділено на школу №8, де до призначення в управління директором працювала Ольга Похиляк. Сама керівниця пояснила це тим, що школа найстаріша в місті, ще й розташована у двох приміщеннях.

Скільки коштів з бюджету Тернополя витратили на протипожежну безпеку у 2019 році?

У відповіді на запит до міської ради зазначено: “до 1 вересня 2019 року, було встановлено протипожежні системи оповіщення у Тернопільській спеціалізованій загальноосвітній школі І ступеня повного дня з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області, Тернопільській спеціальній загальноосвітній школі Тернопільської міської ради Тернопільської області та у дошкільних закладах № 2, 8, 20. У всіх дошкільних закладах встановлено протипожежні двері”.

Загалом на встановлення системи пожежної сигналізації у двох школах та трьох садочках витратили понад 600 тисяч гривень. Підрядниками у договорах були підприємство “Добрі діла” та Тернопільське обласне спеціалізоване ремонтно-будівельне підприємство протипожежних робіт.

Також у відповіді на запит йдеться, що на 2020 рік заплановано встановити протипожежну систему оповіщення у початковій школі з поглибленим вивченням основ економіки, технічному ліцеї, та класичній гімназії з розрахунку 200 тис гривень на заклад.

Чи безпечні школи Тернополя?

За дорученням Прем’єр-міністра України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій видала наказ про проведення позапланових перевірок шкіл та дитячих садочків щодо дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки, ППБУ (Правила пожежної безпеки України) та КЦЗУ (Кодекс цивільного захисту населення).

У Тернополі за цим наказом перевірили усі школи та садочки міста. В результаті, лише Тернопільська спеціальна школа має незначний ступінь ризику, а ДЮСШ №2 середній, в усіх інших школах перевірка визначила високий ризик настання негативних наслідків від діяльності.

Для розрахунку ступеня ризику беруть до уваги вид та площу об’єкта, максимальну кількість людей, яку може вмістити приміщення, надзвичайні події, що трапилися там протягом останніх п’яти років, кількість порушень щодо дотримання протипожежної безпеки.

За результатами перевірки ДСНС в 5 з 38 перевірених садочків встановили рівень небезпеки як середній, усі решту садочки отримали високий рівень небезпеки.

Згідно приписів до актів перевірки навчальних закладів, лише у 3 садочків є наявна сигналізація. У решти закладів 1 пунктом припису зазначено “приміщення закладу обладнати системою пожежної сигналізації”.У попередні роки перевірки також були, пожежники надали школам та дитсадкам приписи із переліком того, що потрібно зробити, аби покращити протипожежну безпеку. Але, як показують цьогорічні перевірки, приписи не виконали.

Журналісти Центр громадського контролю “ДІЙ!” в Тернополі поцікавилися у ДСНС про те скільки часу та коштів потрібно, щоб встановити пожежні сигналізації у всіх школах міста.

“На це питання важко відповісти, оскільки обладнання об’єктів системи освіти засобами протипожежного захисту є доволі складним. Так як об’єкти в системі освіти є великими за площею, питання їх обладнання сигналізацією є затяжним, довготривалим та дороговартісним. У зв’язку з цим конкретно сказати скільки часу потрібно на обладнання закладів освіти системою протипожежного захисту неможливо, бо кожний об’єкт індивідуальний”.- пояснив Володимир Солотвінський заступник начальника Тернопільського міського відділу управління ДСНС України в Тернопільській області

Запобігти лиху простіше, ніж ліквідувати його наслідки?

Законодавство за порушення пожежної безпеки передбачає штраф – 51 гривню. Це мізерна сума у порівнянні із витратами на виконання приписів ДСНС. Але нехтувати протипожежною безпекою все ж таки не варто.

Зі 104 індикаторів пожежної безпеки перевірки встановили, що у школах дотримуються менше половини із них. Найбільше порушень фіксують в межах 8-29 індикаторів, але слід врахувати що понад 40 індикаторів не перевіряли. У ДСНС це пояснили так: “Ми керуємося правилами пожежної безпеки в Україні а також Правилами пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України. Це основні правила які ми використовуємо при перевірці навчальних закладів. І вони набагато більші ніж 100 індикаторів. Тобто ми не можемо порівнювати одну школу з іншою: одна школа має одну поверховість, інша іншу, така сама ситуація по площі школи, кількості учнів, які в ній перебувають, по влаштуванню електрогосподарства, опалення, планування шляхів евакуації, планування зовнішнього внутрішнього водопостачання та інших протипожежних вимог до об’єкта. Тобто різні школи мають різні вимоги і тому ми не можемо їх кваліфікувати під 100 індикаторів”.

В управлінні освіти та науки Тернопільської міської ради розуміють проблему та працюють над її вирішенням, виходячи із фінансових можливостей. Як зазначила Олена Пельвецька, заступниця начальниці управління: “Оскільки ці заходи потребують великого фінансування, то спершу ми взяли заклади для дітей з особливими потребами, які працюють цілодобово – це 8-й та 2-й садочки і спеціалізована школа-інтернат, адже там діти перебувають вночі. Минулого року ми зробили іноземну школу, бо вона має приміщення дитячого садочку. У 2020 році повнюстю зробили 10-ту школу, дошкільний заклад №16, та спеціалізовану школу для дітей з особливими потребами”.

Які вимоги законодавства про пожежну безпеку виконують, а які не виконують у школах та садочках Тернополя?

Центр громадського контролю “Дій-Тернопіль” дослідив акти перевірок та приписи ДСНС. Загалом порушень вимог протипожежної безпеки менше у дитячих садках ніж у школах. Також і школи і садочки дотримуються правил безпеки у сфері інформування, встановленні вогнегасників, перевірці електрики та системи водопостачання. Значно гірша ситуація із технічним оснащенням, системами оповіщення, обробці дерев’яних частин горища засобами вогнезахисту.

Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі

У додатку подана узагальнена інформація, які саме вимоги законодавства виконуються, а які ні.

Найкраще виконуються такі вимоги законодавства щодо пожежної безпеки у школах:

На об’єкті розпорядчі документи та інформаційні покажчики з питань пожежної безпеки в наявності

Дотримання працівниками об’єкта встановленого протипожежного режиму

Під час експлуатації об’єктів мінімальні протипожежні відстані не зменшено

На території об’єкта звалища горючих відходів відсутні

Автомобільні дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння вільні, утримуються справними, взимку очищаються від снігу

Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання території виконуються

Замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання проводиться 1 раз на 2 роки

Системи централізованого водовідведення (каналізація) відповідають та експлуатуються відповідно до вимог пожежної безпеки

Об’єкти з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 і більше осіб, потенційно небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки телефонним зв’язком забезпечено

Вогнегасники встановлено в легкодоступних та видних місцях, а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. При цьому їх захист від потрапляння прямих сонячних променів та дії опалювальних та нагрівальних приладів забезпечено

Технічне обслуговування вогнегасників здійснюється

Найгірше виконуються вимоги законодавства щодо пожежної безпеки у школах:

Будинки, приміщення та споруди обладнано системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»

Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення вмикаються з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей

Кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, класи вогнестійкості несучих та огороджувальних конструкцій не зменшено, будівельні матеріали з вищими показниками пожежної небезпеки не застосовуються, інженерні та планувальні рішення й умови освітлення згідно з нормованою вимогою не змінено

Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання евакуаційних шляхів і виходів

Протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани) у протипожежних перешкодах утримуються у справному стані. Будь-які пристрої, предмети тощо, що перешкоджають їх зачиненню, не встановлено

У будинках, крім будинків V ступеня вогнестійкості, дерев’яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності

Виконання вимог щодо стану техногенної та пожежної безпеки у дитячих садках Тернопільської громади*

(згідно з актами, складеними ДСНС у Тернопільській області, за результатами перевірки у лютому 2020 р.)

Найкраще виконуються вимоги законодавства:

На об’єкті розпорядчі документи та інформаційні покажчики з питань пожежної безпеки в наявності

На об’єкті на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі вивішені

Дотримання працівниками об’єкта встановленого протипожежного режиму забезпечено

Посадові особи та працівники пройшли навчання, протипожежний інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки

Під час експлуатації об’єктів мінімальні протипожежні відстані не зменшено

На території об’єкта звалища горючих відходів відсутні

Автомобільні дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння вільні, утримуються справними, взимку очищаються від снігу

Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання території виконуються

Сходові марші і площадки мають справні огорожі із поручнями, котрі не зменшують ширину сходових маршів і площадок

Тимчасові електромережі не влаштовані та не експлуатуються

Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати встановлені на не горючі основи (конструкції) або з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра

Замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання проводиться 1 раз на 2 роки

Вогнегасники встановлено в легкодоступних та видних місцях, а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. При цьому їх захист від потрапляння прямих сонячних променів та дії опалювальних та нагрівальних приладів забезпечено

Технічне обслуговування вогнегасників здійснюється







Найгірше виконуються вимоги законодавства:

Будинки, приміщення та споруди обладнано системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»

Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення вмикаються з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей

Пожежні кран-комплекти розміщуються у вбудованих або навісних шафках, які мають отвори для провітрювання, і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання

Підтримання експлуатаційної придатності СПЗ проводитися відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»

Газове обладнання відповідає вимогам пожежної безпеки