«Нива» уперше в історії виграла в «Чорноморця» на його полі

26 жовтня тернопільська “Нива” у 9-му турі чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги на виїзді обіграла одеський “Чорноморець” – 2:1.

Тернополяни виїхали до Одеси в ослабленому складі, адже одразу три футболісти, адміністратор і лікар команди отримали позитивні тести на COVID-19. Однак «Нива» поїхала на гру і зуміла перемогти лідера першої ліги, котрий ще в цьому сезоні не зазнав гіркоти поразки. Одесити активніше розпочали матч і першими відзначилися. В одному з епізодів штатний виконавець усіх стандартних положень Артур Авагімян замість навісу несподівано для тернополян відкотив на Максима Мельничука, а той крученим ударом здалеку влучив у поперечку (1:0). Наші земляки відзначилися в другому таймі. Після прострілу із флангу Дмитро Скакун завдав удару в дотик – м’яч хоч і летів низько та стукнувся перед воротарем, але влетів у ворота (1:1). А перемогу «Ниві» приніс той же Скакун. Після обрізки одесита Олега Кожушка партнери по команді віддали передачу на Дмитра. Той хоч і біг поруч із чотирма(!) захисниками, але зумів вийти на воротаря «Чорноморця» і влучно пробити у ближній кут (1:2).

Тернопільська «Нива» у звітному матчі виступала у такому складі: Механів, Хруставка, Демчук, Вовченко, Дворовенко, Демченко, Волохатий (Зінь, 90+2), Малащук (Кохман, 81), Д. Скакун (Гатала, 72), Кисленко (Мамешев, 90+4), Бідний (Проців, 46).

Після цієї перемоги “Нива” з сімома очками посідає 9 місце у турнірній таблиці.



