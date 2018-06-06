Довколишні села таки приєднають до тернопільської ОТГ?

Cьогодні відбулась прес-конференція Тернопільської обласної державної адміністрації, на якій очільник області Степан Барна заявив, що в 28 сіл Тернопільського району були розіслані листи з проханням визначитися до яких ОТГ вони б хотіли приєднатися. Відповіді очікують до 9 години 8 червня, – пише Овід.

“Восьмого червня голови сіл мають завітати до обласної державної адміністрації з прийнятими рішеннями, щодо бачення процесу об’єднання територіальних громад. І сьогодні, як голова адміністрації я звертаюсь до Тернопільської міської ради до голів”, – каже Степан Барна.

За словами Степана Барни, є випадки коли думка громади не збігається з думкою голови села. Громада хоче до однієї ОТГ, а голова до міста, тому щоб такого не траплялося потрібно розібратися у питаннях об’єднання у самих селищах.

Проте, якщо селищні ради надішлють у відповідь листи зі своїм баченням ОТГ, а вони не співпадатимуть. То швидше за все депутати приймуть рішення, щоб приєнати навколишні села до тернопільської об’єднаної тереторіальної громади.