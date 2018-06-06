Новини Тернополя 

Тернопільські студенти — переможці Чемпіонату України з легкої атлетики серед юніорів

Irena 22 Views Прокоментуй!

Упродовж 1-3 червня в м. Луцьк Волинської області відбувся командний Чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів. На цих змаганнях успішно виступили  студенти Коледжу економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету.

Чемпіоном у метанні молота став студент першого курсу Гаврилюк Михайло. Його успіх підтримав, ставши чемпіоном у метанні спису, другокурсник Палій Павло. Також варто відзначити студента третього курсу Василя Макуха, який подолав дистанцію 100 м за 10.29 с., що є новим  рекордом  України серед юніорів, який тримався з  1987 р.

Результати хлопців є нормативами для участі у Чемпіонаті світу серед юніорів, який відбудеться в м. Темпере (Фінляндія) 15-18 липня. Про це повідомили на офіційному інтернет-ресурсі ТНЕУ.

 

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