Дружина екс-податківця без техніки і досвіду взяла підряди на ремонт на 2,6 млн грн

Дружина екс-начальника відділу викриття економічних злочинів Головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області Людмила Мачульська зареєструвалась підприємицею менше двох місяців тому і одразу почала отримувати замовлення на ремонт комунальної власності від селищних рад Тернопільщини. Наразі вона вже підписала три угоди загальною вартістю 2,6 млн грн. Звіти про них замовники оприлюднили на порталі електронних закупівель Prozorro.

Новостворений ФОП не має власної матеріально-технічної бази, а до його реєстрації жінка займалася оптовим продажем зерна та кондитерських виробів.

9 червня комунальне підприємство «Благоустрій» Козівської селищної ради Тернопільської області уклало з ФОП Мачульська Людмила Михайлівна пряму угоду вартістю 1,47 млн грн. За ці гроші підприємиця має провести капітальний ремонт частини тротуару на вулиці Колійовій. За даними YouControl, у Мачульської нема власної техніки для ремонту, а у розмові з НГЛ вона сказала, що поки не знає, чи буде орендувати потрібну техніку.

Менш ніж за два місяці діяльності це уже третій комунальний підряд на ремонт. Перші два підряди на 1,2 млн грн Людмила Мачульська отримала за кілька днів після реєстрації. Тоді їй довірили відремонтувати будинок культури у селищі Велика Березовиця і територію ліцею у селі Буцнів біля Тернополя. Мачульська запевняє, що ці роботи вже виконані.

«Пропозиція Мачульської була найбільш економічно-вигідною»

До реєстрації фізичною особою-підприємцем (ФОП) Людмила Мачульська уже мала певний бізнес-досвід, але не у ремонтних і будівельних роботах. До 2016 року вона була співзасновницею ПП «Збручанка Т» (оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин), а у 2017 році – ТОВ «ЮЕЛ 2017» (оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами).

Директор комунальне підприємство «Благоустрій» Козівської селищної ради Андрій Корпак пояснив НГЛ як обирав підрядника для ремонту тротуару: «Через інтернет. Направляли листи. Фірми, які відгукувалися, присилали пропозиції. Пропозиція Мачульської була найбільш економічно-вигідною».

Корпак назвав компанії, які подавали пропозиції разом з Мачульською: це ТОВ «Альянс Буд Груп» та ТОВ «Тербудгруп». Перша не мала жодного підряду у Козовій, а от друга у березні цього року теж отримала два замовлення на ремонти тротуарів за 1,4 млн грн та 928 тис. грн .

ТОВ «Тербудгруп» зареєстроване у Тернополі у 2018 році і належить мешканцю Великої Березовиці Роману Сиваку. ТОВ «Альянс Буд Груп» роком раніше було зареєстроване у Великій Березовиці і належить тернополянину Ігорю Сабатюку.

Свого часу отримувачем доходу «Альянс Буд Груп» був Микола Мачульський, свекор Людмили Мачульської. Зокрема, він вказував це у своїй декларації за 2018 рік, коли, ймовірно, балотувався до органів місцевого самоврядування. У 2017 році він заснував фермерське господарство «Агролідер ММП» у селі Онишківці Хмельницької області і вирощує зернові, бобові і насіння олійних культур.

«Це ще дуже мало з того, що ми можемо робити»

ТОВ «Альянс Буд Груп» та ТОВ «Тербудгруп» є фігурантами одного кримінального провадження. У 2018 році «Альянс Буд Груп» виграла тендер на будівництво спортзалу ДЮСШ у Збаражі за 22 млн грн. Після того компанія взяла у субпідрядники ТОВ «Тербудгруп», яке, до слова, нібито конкурувало з нею на цих торгах.

Пізніше з’ясувалося, що обидві компанії суттєво завищили вартість робіт і проводили незаконні операції для переведення безготівкових коштів у готівкові. Правоохоронні органи підозрюють їх у привласненні чи розтраті чужого майна та ухиленні від сплаті податків.

У місцевих медіа ТОВ «Альянс Буд Груп» та ТОВ «Тербудгруп» пов’язують із керівником Головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області Іваном Пуньком та колишнім в.о. начальника відділу організації викриття економічних злочинів того ж ГУ ДПС у Тернопільській області Миколою Мачульським. До того, як очолити обласну податкову Іван Пунько тривалий час був начальником податкової інспекції у Козовій. Натомість полковник Микола Мачульський у 2020 році звільнився з податкової служби, а вже наступного року претендував на посаду керівника тернопільського аеропорту, проте невдало.

НГЛ встановили, що колишній податківець Микола Мачульський є сином іншого Миколи Мачульського – уже згаданого вище фермера з Хмельниччини, який отримував дохід від тернопільського ТОВ «Альянс Буд Груп» – і чоловіком Людмили Мачульської, яка тепер почала отримувати серйозні комунальні підряди у Козовій і Великій Березовиці.

У коментарі НГЛ Людмила Мачульська так пояснила, як їй вдається так швидко отримувати підряди: «Їздимо по громадам, роздаємо свої візитки, пропонуємо […] Так ми і працюємо, поки що. Це ще дуже мало з того, що ми можемо робити».

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