У Тернопільській дитячій лікарні ремонт! (фото)

10 жовтня 2017 року розпочався капітальний ремонт у приміщеннях ІІ поверху дитячого інфекційного відділення за адресою Р.Купчинського 14. Роботи проводяться за кошти Державного фонду регіонального розвитку та за рахунок коштів місцевого бюджету, що дало змогу розширити масштаби ремонту закладу, – повідомляє Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні.

На сьогодні 80% робіт вже проведено. Замінено і підключено усю систему опалення 2 поверху, частково 1 поверху і підвалу. Повністю зроблено нову електричну розводку, замінено розетки і вимикачі.

На завершальному етапі вкладання та облицювання плиткою, шпаклювання стін.

Вже зараз по всьому корпусу відділення повністю замінено вікна і двері, стовідсотково виконано сантехнічні роботи.

Ми намагаємось створити такі умови в інфекційному відділенні нашої лікарні, щоб можна було лікувати не лише ліками, а й оточенням, позитивним ставленням та умовами. Лікування має бути комплексним, – кажуть лікарі.

світлини до ремонту і під час: