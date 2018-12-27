ЯКА З ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ПЕРЕМОГЛА НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРШИХ ВИБОРІВ ДО ТЕРНОПІЛЬСЬКИХ ОТГ 23 ГРУДНЯ 2018 РОКУ?

Аналізуючи результати перших виборів до ОТГ на Тернопільщині, які відбулись 23 грудня в 5 ОТГ, з яких 2 міські громади – Монастириська та Копичинецька і 3 сільські – Білецька, Настасівська і Купчинецька, ми вирішили порахувати які і з партій скільки загалом отримали підтримки у виборців.

Щодо аналізу обраних голів в ОТГ, то ми використовували абсолютні значення, тобто хто безпосередньо переміг на виборах і отримав найбільшу кількість голосів виборів у всіх 5 (п’яти) ОТГ, незалежно від того чи вони міські чи сільські. Також при підрахунку ми, звичано ж, враховували, хто був суб’єктом висування кандидатів на сільського/міського голову, згідно постанов територіальних виборчих комісій.

Отже,

✔️Блок Петра Порошенка “Солідарність” має 2 (двох) переможців у Білецькій ОТГ (Дмитро Малик) і в Копичинецькій ОТГ (Павло Лосик)

✔️Аграрна партія України має 1 (одного) переможця у Настасівській ОТГ (Микола Злонкевич)

✔️Свобода має також 1 (одного) переможця в Монастириській ОТГ (Андрій Старух)

✔️ 1 (один) переможець місцевих виборів на голову був самовисуванцем у Купчинецькій ОТГ (Ігор Країнський)

Щодо депутатського корпусу, то оскільки на виборах в сільських ОТГ використовувалась мажоритарна система виборів, а в міських ОТГ пропорційна система виборів, ми вирішили провести аналіз за абсолютними показниками, тобто хто із висуванців від політичних партій (згідно постанов територіальних виборчих комісій) безпосередньо отримав депутатські мандати в місцевих радах ОТГ. Отже, тут маємо такі результати:

✅Батьківщина – отримала 25 депутатів

✅Блок Петра Порошенка “Солідарність” – отримав 19 депутатів

✅Аграрна Партія України -14 депутатів

✅Радикальна партія Олега Ляшка – 11 депутатів

✅Самопоміч – 7 депутатів

✅Свобода – 5 депутатів

✅Громадянська позиція – 4 депутати

✅УКРОП – 4 депутати

✅Українська Галицька Партія – 3 депутати

✅Народний фронт – 2 депутати

✅Народний контроль -1 депутат

✅Національний корпус – 1 депутат

✅Народний Рух України – 1 депутат

✅Самовисуванці отримали 9 депутатських мандатів

Також нагадаємо, що у Монастириській. Копичинецькій та Білецькій ОТГ депутатських корпус буде становити по 26 депутатів, а в Настасівській та Купчинецькій ОТГ буде по 14 депутатів. Загалом 23 грудня на перших виборах до Тернопільських ОТГ було обрано 106 депутатів

Зазначимо. що загальний склад (кількість депутатів) місцевої ради визначається в залежності від кількості виборців, згідно ч.3 ст. 16 Закону України “Про місцеві вибори”

Директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС Ігор Процик