ДСНС показала наслідки ракетних ударів у Тернополі (фото)

Вчора 13 травня, орієнтовно о 22.35 годині, Російські терористи завдали ракетного удару по місту Тернопіль. Попередньо відбулося влучання уламків крилатої ракети в складські приміщення, яке призвело до пожежі. Про це повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.

У місцях падіння зафіксовано 2 осередки горіння.

Ми хочемо повідомити, що на місце події працюють сили та засоби Тернопільського гарнізону по підвищеному номеру виклику. Загалом для гасіння пожеж залучено 18 одиниць техніки та 80 осіб особового складу, – йдеться в повідомленні.

На жаль, в результаті події травмувалися 2 особи. Попередньо осколкові поранення та опіки. Потерпілі перебувають у лікарняних закладах. Їм надається уся необхідна допомога.

О 01.52 годині локалізована пожежа першого осередку, а о 02.28 годині — пожежа другого.

Наразі, ліквідація пожежі триває.

Близько о 5 годині ранку 14 травня наше місто було вдруге атаковано ворогом. В результаті вибухів, ймовірно від уламків ракети, були пошкоджені цивільні будівлі та автомобілі. Наразі немає інформації про постраждалих.

На місці подій працюють представники Головного управління ДСНС України у Тернопільської області, ГУ НП, СБУ, органи місцевої влади.

Нагадуємо, що у випадку виявлення підозрілих предметів, які можуть становити загрозу для громадського порядку та безпеки, необхідно негайно повідомляти на спецлінію 101 або на місцевий відділ поліції. Також хочемо звернутись до громадян з проханням бути обережними та уважними, уникаючи небезпечних предметів. Ми будемо продовжувати інформувати вас про подальший розвиток ситуації. Залишайтеся з нами на зв’язку і будьте обережні!