ДСНС показала наслідки ракетних ударів у Тернополі (фото)
Вчора 13 травня, орієнтовно о 22.35 годині, Російські терористи завдали ракетного удару по місту Тернопіль. Попередньо відбулося влучання уламків крилатої ракети в складські приміщення, яке призвело до пожежі. Про це повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.
У місцях падіння зафіксовано 2 осередки горіння.
- Ми хочемо повідомити, що на місце події працюють сили та засоби Тернопільського гарнізону по підвищеному номеру виклику. Загалом для гасіння пожеж залучено 18 одиниць техніки та 80 осіб особового складу, – йдеться в повідомленні.
На жаль, в результаті події травмувалися 2 особи. Попередньо осколкові поранення та опіки. Потерпілі перебувають у лікарняних закладах. Їм надається уся необхідна допомога.
О 01.52 годині локалізована пожежа першого осередку, а о 02.28 годині — пожежа другого.
Наразі, ліквідація пожежі триває.
Близько о 5 годині ранку 14 травня наше місто було вдруге атаковано ворогом. В результаті вибухів, ймовірно від уламків ракети, були пошкоджені цивільні будівлі та автомобілі. Наразі немає інформації про постраждалих.
На місці подій працюють представники Головного управління ДСНС України у Тернопільської області, ГУ НП, СБУ, органи місцевої влади.
Нагадуємо, що у випадку виявлення підозрілих предметів, які можуть становити загрозу для громадського порядку та безпеки, необхідно негайно повідомляти на спецлінію 101 або на місцевий відділ поліції. Також хочемо звернутись до громадян з проханням бути обережними та уважними, уникаючи небезпечних предметів. Ми будемо продовжувати інформувати вас про подальший розвиток ситуації. Залишайтеся з нами на зв’язку і будьте обережні!