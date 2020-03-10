Історії успіху галицьких жінок ХХ століття
Початок ХХ століття почав виводити жінок із “чоловічої тіні” – поволі зростають можливості для реалізації їх умінь і знань, вони опановують нові професії, розширюють свої права та коло ролей і образів.
“Галицькі перші леді: цікаві історії про жінок, що стали першими” – таку назву носить біобібліографічний покажчик, підготований працівниками Тернопільської обласної бібліотеки для молоді.
Видання пропонує поринути у вир життя 10-ти відомих галичанок:
- Климентини Авдикович-Глинської – першої бізнес-леді, засновниці кондитерської фабрики “Фортуна нова”,
- Наталії Кобринської – письменниці, чия культурно-громадська феміністична діяльність є вагомим внеском у суспільно-демократичний рух,
- Соломії Крушельницької – видатної оперної співачки, першої жінки, яка сіла за кермо автомобіля,
- Олени Кульчицької – художниці, яка першою здобула професійну мистецьку освіту,
- Леонтини Лучаківської – авторки першої україномовної кулінарної книги,
- Костянтини Малицької – першої української вчительки, авторки слів пісні “Чом, чом земле моя”,
- Софії Окуневської – першої жінки-лікарки в Австро-Угорщині та першої українки з Галичини, що здобула університетську освіту,
- Мілени Рудницької – правозахисниці, журналістки, яка першою з жінок розповіла про Голодомор 1932-33 р. в Україні,
- Олену Степанів – першу з жінок, яку зарахували на військову службу у званні офіцера,
- Софію Яблонську – першу українку-мандрівницю що здійснила навколосвітню подорож.
Видання розраховане на широке коло читачів. Окрім біографій, містить списки рекомендованої літератури, іменний та географічний покажчики.
Про видання “Галицькі перші леді” слухайте у подкасті: