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Новини Тернополя 

Історії успіху галицьких жінок ХХ століття

Irena 0 Views Прокоментуй!

Початок ХХ століття почав виводити жінок із “чоловічої тіні” – поволі зростають можливості для реалізації їх умінь і знань, вони опановують нові професії, розширюють свої права та коло ролей і образів.

“Галицькі перші леді: цікаві історії про жінок, що стали першими” – таку назву носить біобібліографічний покажчик, підготований працівниками Тернопільської обласної бібліотеки для молоді.

Видання пропонує поринути у вир життя 10-ти відомих галичанок:

  • Климентини Авдикович-Глинської – першої бізнес-леді, засновниці кондитерської фабрики “Фортуна нова”,
  • Наталії Кобринської – письменниці, чия культурно-громадська феміністична діяльність є вагомим внеском у суспільно-демократичний рух,
  • Соломії Крушельницької – видатної оперної співачки, першої жінки, яка сіла за кермо автомобіля,
  • Олени Кульчицької – художниці, яка першою здобула професійну мистецьку освіту,
  • Леонтини Лучаківської – авторки першої україномовної кулінарної книги,
  • Костянтини Малицької – першої української вчительки, авторки слів пісні “Чом, чом земле моя”,
  • Софії Окуневської – першої жінки-лікарки в Австро-Угорщині та першої українки з Галичини, що здобула університетську освіту,
  • Мілени Рудницької – правозахисниці, журналістки, яка першою з жінок розповіла про Голодомор 1932-33 р. в Україні,
  • Олену Степанів – першу з жінок, яку зарахували на військову службу у званні офіцера,
  • Софію Яблонську – першу українку-мандрівницю що здійснила навколосвітню подорож.

Видання розраховане на широке коло читачів. Окрім біографій, містить списки рекомендованої літератури, іменний та географічний покажчики.

Про видання “Галицькі перші леді” слухайте у подкасті:

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