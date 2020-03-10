Історії успіху галицьких жінок ХХ століття

Початок ХХ століття почав виводити жінок із “чоловічої тіні” – поволі зростають можливості для реалізації їх умінь і знань, вони опановують нові професії, розширюють свої права та коло ролей і образів.

“Галицькі перші леді: цікаві історії про жінок, що стали першими” – таку назву носить біобібліографічний покажчик, підготований працівниками Тернопільської обласної бібліотеки для молоді.

Видання пропонує поринути у вир життя 10-ти відомих галичанок:

Климентини Авдикович-Глинської – першої бізнес-леді, засновниці кондитерської фабрики “Фортуна нова”,

– першої бізнес-леді, засновниці кондитерської фабрики “Фортуна нова”, Наталії Кобринської – письменниці, чия культурно-громадська феміністична діяльність є вагомим внеском у суспільно-демократичний рух,

– письменниці, чия культурно-громадська феміністична діяльність є вагомим внеском у суспільно-демократичний рух, Соломії Крушельницької – видатної оперної співачки, першої жінки, яка сіла за кермо автомобіля,

– видатної оперної співачки, першої жінки, яка сіла за кермо автомобіля, Олени Кульчицької – художниці, яка першою здобула професійну мистецьку освіту,

– художниці, яка першою здобула професійну мистецьку освіту, Леонтини Лучаківської – авторки першої україномовної кулінарної книги,

– авторки першої україномовної кулінарної книги, Костянтини Малицької – першої української вчительки, авторки слів пісні “Чом, чом земле моя”,

Софії Окуневської – першої жінки-лікарки в Австро-Угорщині та першої українки з Галичини, що здобула університетську освіту,

– першої жінки-лікарки в Австро-Угорщині та першої українки з Галичини, що здобула університетську освіту, Мілени Рудницької – правозахисниці, журналістки, яка першою з жінок розповіла про Голодомор 1932-33 р. в Україні,

– правозахисниці, журналістки, яка першою з жінок розповіла про Голодомор 1932-33 р. в Україні, Олену Степанів – першу з жінок, яку зарахували на військову службу у званні офіцера,

– першу з жінок, яку зарахували на військову службу у званні офіцера, Софію Яблонську – першу українку-мандрівницю що здійснила навколосвітню подорож.

Видання розраховане на широке коло читачів. Окрім біографій, містить списки рекомендованої літератури, іменний та географічний покажчики.

Про видання “Галицькі перші леді” слухайте у подкасті: