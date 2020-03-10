15:27 | 10.03.2020
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Новини Тернополя 

На Тернопільщину йдуть дощі

Irena 0 Views Прокоментуй!

11 березня в Україну прийде атмосферний фронт, який принесе дощі.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook, Укргідрометцентр  

Пряма мова: “11 березня в Україну прийде атмосферний фронт. А, отже, дощі. Південь хіба що втримається від опадів. Вітер буде західним, поривчастим”. 

 
 
 

Деталі: 11 березня на Заході та Півночі +8+11 градусів, на Півдні, Сході та у Центрі до +10+15 градусів. 

У Тернополі середа буде дощовою, вітряною, прохолодною, +9+10 градусів.

  • Візьміть парасолі, подбайте про улюблений чай, прислухайтесь до голови, не оббризкайте з автомобіля перехожих, подивіться в Гуглі, що таке атмосферний фронт, цікаво), — пише Наталка Діденко .

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