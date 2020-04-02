Духовенство УГКЦ Тернопільщини оприлюднило рішення першої сесії Митрополичого Синоду

Сьогодні, 2 квітня, оприлюднюються рішення І сесії Митрополичого Синоду Тернопільсько-Зборівської митрополії УГКЦ, який відбувся 10 березня у Марійському духовному центрі Зарваниці. У засіданні взяли участь усі єпископи митрополії: владика Василій Семенюк, архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський, владика Дмитро Григорак, єпископ Бучацький, владика Іван Кулик, єпископ Кам’янець-Подільський, владика Теодор Мартинюк, єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії. Архиєреї проголошують рішення і постановляють, що вони наберуть чинності через два тижні від дня опублікування на офіційному веб-сайті Тернопільсько-Зборівської архиєпархії.

Декрет

На славу Святої, Єдиносущної, Животворящої і Нероздільної Тройці,

Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Божою милістю

кир Василій Семенюк

Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський

Єпископам Тернопільсько-Зборівської митрополії,

всечесним та всесвітлішим отцям, преподобним монахам та монахиням,

возлюбленим у Христі братам і сестрам Тернопільсько-Зборівської митрополії!

10 березня 2020 р. Б. у Марійському духовному центрі в Зарваниці відбулася перша сесія Митрополичого Синоду Тернопільсько-Зборівської митрополії. У засіданні взяли участь усі єпископи митрополії: владика Василій Семенюк, архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський; владика Дмитро Григорак, Єпископ Бучацький; владика Іван Кулик, Єпископ Кам’янець-Подільський; владика Теодор Мартинюк, Єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії.

Відповідно до арт. 39 §1 Статуту митрополії Української Греко-Католицької Церкви, отримавши схвалення Блаженнішого Патріарха Святослава (Вих. ВА 20/116 від 1 квітня 2020 року Божого)

оцим проголошуємо

рішення

Першої сесії Митрополичого Синоду Тернопільсько-Зборівської митрополії

(див. додаток)

і постановляємо,

що вони наберуть чинності через два тижні від дня опублікування на офіційному веб-сайті Тернопільсько-Зборівської архиєпархії.

Ці рішення є обов’язковими для виконання в усій митрополії згідно із арт. 41§1 Статуту митрополії Української Греко-Католицької Церкви. Єпархіальні Єпископи зобов’язані особисто чувати над їх виконанням на території своїх єпархій.

Додаток до декрету становить інтегральну частину даного декрету.

Даний декрет набирає чинності з моменту опублікування.

+Василій Семенюк

Архиєпископ і Митрополит

Тернопільсько-Зборівський

о. др Віталій Козак

секретар

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ДОДАТОК:

Рішення Першої сесії Митрополичого Синоду

Тернопільсько-Зборівської митрополії (Зарваниця, 10 березня 2020 р. Б.)

Обрати секретарем Митрополичого Синоду Тернопільсько-Зборівської митрополії о. д-ра Віталія Козака. Взяти до уваги звіт о. ректора Івана Римара про діяльність Тернопільської Вищої Духовної семінарії ім. патріарха Йосифа Сліпого та про душпастирство плекання покликань до священичого стану. Висловити вдячність о. ректору та всім працівникам семінарії за ревне служіння у вихованні кандидатів до священства. З метою плекання покликань до таборів «Пізнай своє покликання», що відбуваються у літній період у Карпатах, запрошувати молодь зі всіх єпархій митрополії. Взяти до уваги звіт о. Василя Шафрана про діяльність Екологічного бюро УГКЦ на території Тернопільсько-Зборівської архиєпархії. Висловити вдячність його референту о. Василю Шафрану за організацію численних екологічних заходів та просвітницьку діяльність серед дорослих і молоді. Затвердити Пастирське послання Митрополичого Синоду Тернопільсько-Зборівської митрополії щодо захисту довкілля. Взяти до уваги стан опрацювання парафіяльних книг («Книга Хрещень і Миропомазань», «Книга реєстрації вінчань», «Книга реєстрації похоронів») для єпархій Тернопільсько-Зборівської митрополії. Доручити владиці Теодору Мартинюку у співпраці з каноністами їх допрацювати. Взяти до уваги повідомлення митрополита Василія Семенюка про перенесення дати поклоніння реліквії Тернового вінця з огляду на проблему поширення коронавірусу у Європі. Взяти до уваги повідомлення митрополита Василія Семенюка про те, що Всеукраїнська проща до Зарваниці 18-19 липня 2020 р. буде присвячена молитві за мир в Україні та за покликання до священичого і монашого життя. Взяти до уваги повідомлення владики Дмитра Григорака про святкування 20-тої річниці створення Бучацької єпархії, яке відбудеться 12 липня 2020 р. у Чорткові та 23 серпня 2020 р. у Бучачі. Наступну сесію Митрополичого Синоду провести 19 листопада 2020 р. у Марійському Духовному Центрі у Зарваниці.

+Василій Семенюк

Архиєпископ і Митрополит

Тернопільсько-Зборівський

о. др Віталій Козак

секретар