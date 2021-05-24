“Душа відлетіла до Небес”: на Тернопільщині померла 18-річна дівчина, в якої виявили вірусне захворювання

У Христини Стрільчук виявили гострий вірусний менінгоенцефаліт, дівчину намагались врятувати, але безуспішно, пише ТСН.

На Тернопільщині померла 18-річна Христини Стрільчук з Коропця Чортківського району. У дівчини виявили гострий вірусний менінгоенцефаліт, вона перебувала у важкому стані в лікарні.

Про смерть дівчини 21 травня повідомила місцева мешканка Оксана Підгірна у групі “Коропець-Інфо” у Facebook.

“Висловлюємо найщиріші співчуття з приводу тяжкої втрати – смерті Христинки Стрільчук! Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевну біль, від втрати рідної людини. Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи. Спи спокійно дівчинко…Земля тобі пухом… “, – написала Оксана Підгірна.

Раніше на порятунок дівчини небайдужі оголосили збір коштів в соцмережі, утім врятувати Христину, на жаль, не вдалось.

“Душа Христинки відлетіла сьогодні до Небес. Дякуємо усім, хто долучився до грошової збірки. Благодійний збір закрито. Щирі співчуття рідним. Хай Бог допоможе переживати втрату”, – написала Світлана Дрозд у місцевій групі.

Зазначимо, що менінгоенцефаліт — одночасне запалення мозкових оболон, сірої та білої речовини головного мозку, а іноді й спинного мозку. Захворювання найчастіше спричинюють віруси, іноді грибки, рідше бактерії тощо. Головним засобом специфічної профілактики захворювання є вакцинація. Зазвичай її роблять в дитячому віці.