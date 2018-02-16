Два священики-капелани повернулися з території війни, один з них — із Тернопільщини

Чергову духовну місію у зону АТО з 30 січня до 10 лютого провели військовий капелан військової частини А2502 отець Юрій Ланик з Кам’янець-Подільської єпархії та військовий капелан (волонтер), настоятель парафій с. Ішків та с. Росоховатець Козлівського деканату Тернопільсько-Зборівської архиєпархії о. Євген Зарудний.

У часі місії капелани, об’їхавши 12 місць дислокації військових в Донецькій та Луганській областях, служили Святі Літургії, здійснювали благословення Йорданською водою особового складу та релігійної атрибутики. Військові особливо потребували Сповідей та духовних бесід. Особливо актуальними були поминальні Панахиди за загиблими воїнами.

Військові, у яких перебували капелани, щиро дякували за молитву та подарунки селам Ішків, Росоховатець, Золота Слобода та м. Староконстантинів, якими практично кожного із них обдарували та виявили велике сподівання на швидкі нові зустрічі із душпастирями.

За повідомленням о. Євгена Зарудного.