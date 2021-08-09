Два відреставрованих стародруки XVII століття презентували на фестивалі “Дзвони Лемківщини”

Під час ХХІІ Міжнародного фестивалю «Дзвони Лемківщини» презентували два відреставрованих стародруки XVII століття. Це Октоїх 1644 року та Анфологіон 1651 року.

«Завдяки збереженню пам’яток писемності та друку ми можемо зануритися у ту чи іншу епоху. І дуже важливо, що молоде покоління, студенти, активно сприяють їхньому збереженню. Адже саме стародруки XVII століття, видрукувані Ставропігійським братством у Львові, були реставровані студентами Української академії друкарства», – каже голова ОДА Володимир Труш.