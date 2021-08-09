Два відреставрованих стародруки XVII століття презентували на фестивалі “Дзвони Лемківщини”
Під час ХХІІ Міжнародного фестивалю «Дзвони Лемківщини» презентували два відреставрованих стародруки XVII століття. Це Октоїх 1644 року та Анфологіон 1651 року.
«Завдяки збереженню пам’яток писемності та друку ми можемо зануритися у ту чи іншу епоху. І дуже важливо, що молоде покоління, студенти, активно сприяють їхньому збереженню. Адже саме стародруки XVII століття, видрукувані Ставропігійським братством у Львові, були реставровані студентами Української академії друкарства», – каже голова ОДА Володимир Труш.
Октоїх (Восьмигласник) — книга церковних пісень (тропарів, кондаків, канонів) для восьми голосів у богослужінні на вісім тижнів. Анфологіон — збірка вибраних служб на 12 місяців, присвячених різним святам (Господнім, Богородичним, почитанням святих).
Відтак, перед студентами стояло завдання: зберегти автентичність, інформаційну цінність та повернути цілісність виданням.
Реставраційні операції були направлені як на паперовий носій, так і на шкіряну оправу. В Анфологіоні реставровано стару оправу, а для Октоїха виготовлено нову шкіряну оправу в дусі епохи.