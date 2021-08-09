Біля Тернополя пом’януть добровольця, що загинув під Іловайськом 7 років тому

У селі Великий Глибочок біля Тернополя вшанують пам’ять Андрія Дрьоміна.

Доброволець батальйону “АЗОВ” з позивним “Світляк” загинув у 2014-му році під Іловайськом від ворожих куль. Завтра, 10 серпня, виповнюється 7 років з дня трагічної втрати, пишуть Тернополяни.

Пом’януть героя в рідному селі, на кладовищі, де похований боєць. Вшанування пам’яті відбудеться о 12:00 біля могили воїна.

Андрій Дрьомін поїхав на війну добровольцем. Загинув 10 серпня 2014 року під Іловайськом у ході зіткнення з терористами при комплексному обстрілі позицій українських військових.

Гармату й кулемет заклинило, заглух двигун БМП, по вояках почали стріляти з кулемета та снайпери, в ході бою двох військових було вбито, п’ятьох – поранено. Андрій Дрьомін отримав п’ять куль. Загинув разом із Миколою Березовим: той кинувся рятувати Андрія, але й сам потрапив під обстріл.

Похований боєць у родинному селі на цвинтарі біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці.